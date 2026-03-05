Dino-Flüsterer Römpfer verlängert sein Engagement im Erlengarten

Er ist charismatisch und der Vater des Erfolges: Bad Bolls Übungsleiter Pascal Römpfer. Seit Juli vergangenen Jahres steht der 45-Jährige auf der Kommandobrücke des renommierten Dampfers aus dem Erlengarten.
Nach einer beispiellosen Negativserie war das Flaggschiff der Landesliga in der Vorsaison zusehends in schwere See geraten und drohte im heimischen Butzbach auf Grund zu laufen. Nach einer insgesamt sehr durchwachsenen und enttäuschenden Spielzeit 2024/25, in der die Kicker aus dem Erlengarten im Zick-Zack-Kurs durch die Liga gecruist waren, belegten die Rot-Schwarzen schließlich mit 33 Punkten (9-6-13) Rang zwölf des Klassements und entgingen den Relegationsspielen nur äußerst knapp.
Vor Saisonstart von einigen Experten als heißer Abstiegskandidat gehandelt, entpuppte sich der TSV nach seiner radikalen Verjüngungskur als echte Bereicherung und ernstzunehmender Gegner in der Fußball-Landesliga Staffel II. Mit herzerfrischendem Offensiv- und Kombinationsfußball ließ Römpfers Rasselbande die Herzen der Fußballfans höherschlagen und sorgte mit Siegen in den prestigeträchtigen Derbys gegen den Aufstiegsaspiranten 1. FC Eislingen und dem einstigen Oberligisten Sport-Club Geislingen für reichlich Furore.
Dank einer hervorragenden ersten Halbserie überwinterten die Boller Boys mit 26 Punkten (Bilanz 8-2-6) auf Rang sieben des Tableaus und gehen mit breiter Brust in die zweite Saisonhälfte.
Grund genug für die Vereins-Verantwortlichen den zum 30. Juni auslaufenden Kontrakt mit Erfolgscoach Römpfer vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 zu verlängern.
Bad Bolls Sportlicher Leiter Timo Ascherl: „Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt, zeigt Geschlossenheit nicht nur auf dem Platz und Pascal verhilft den jungen Spielern zu ihren Einsatzzeiten. Diesen Weg wollen wir weitergehen und auf der Trainerposition Kontinuität reinbekommen“, führt der 47-Jährige aus.
„Ich fühle mich in Bad Boll pudelwohl, auf und neben dem Platz. Es macht riesigen Spaß mit den Jungs zu arbeiten und das Team weiterzuentwickeln“, stellt indes Römpfer freudestrahlend fest.
Ihm zur Seite stehen auch künftig die TSV-Urgesteine Matthias Seidl als Co-Trainer und Timo Schöffel, der als Torwart-Trainer fungiert. Für die nötige Fitness bei den Jungen Wilden aus dem Erlengarten sorgt weiterhin Athletiktrainer Zeljko Jelec.
Unterdessen gibt Captain Römpfer die Marschroute für die zweite Halbserie vor: „Der Klassenerhalt ist und bleibt das Primärziel. Wir wollen so schnell wie möglich die nötigen Punkte einfahren. Wenn wir weiterhin so gut performen, ist ein einstelliger Tabellenplatz auf jeden Fall möglich“, so der 45-Jährige.
Zum Pflichtspielauftakt des Kalenderjahres 2026 und zum Re-Start nach der Winterpause empfängt die Römpfer-Elf den ambitionierten und auswärtsstarken Tabellen-Vierten TSGV Waldstetten zum richtungsweisenden Duell.
„Wir wollen bissig auftreten und den Löwen den Zahn ziehen“, sagt der TSV-Coach mit einem schelmischen Lächeln.
Anpfiff der Begegnung ist am Sonntag, den 8. März um 15 Uhr auf dem Bad Boller Kunstrasenplatz.