Dino-Flüsterer Römpfer verlängert sein Engagement im Erlengarten Der traditionsreiche Fußball-Landesligist TSV Bad Boll setzt auf Kontinuität und hat den Vertrag mit seinem Headcoach Pascal Römpfer vorzeitig bis Juli 2027 verlängert. von Udo Weber · Gestern, 23:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Er ist charismatisch und der Vater des Erfolges: Bad Bolls Übungsleiter Pascal Römpfer. Seit Juli vergangenen Jahres steht der 45-Jährige auf der Kommandobrücke des renommierten Dampfers aus dem Erlengarten.

Nach einer beispiellosen Negativserie war das Flaggschiff der Landesliga in der Vorsaison zusehends in schwere See geraten und drohte im heimischen Butzbach auf Grund zu laufen. Nach einer insgesamt sehr durchwachsenen und enttäuschenden Spielzeit 2024/25, in der die Kicker aus dem Erlengarten im Zick-Zack-Kurs durch die Liga gecruist waren, belegten die Rot-Schwarzen schließlich mit 33 Punkten (9-6-13) Rang zwölf des Klassements und entgingen den Relegationsspielen nur äußerst knapp. Vor Saisonstart von einigen Experten als heißer Abstiegskandidat gehandelt, entpuppte sich der TSV nach seiner radikalen Verjüngungskur als echte Bereicherung und ernstzunehmender Gegner in der Fußball-Landesliga Staffel II. Mit herzerfrischendem Offensiv- und Kombinationsfußball ließ Römpfers Rasselbande die Herzen der Fußballfans höherschlagen und sorgte mit Siegen in den prestigeträchtigen Derbys gegen den Aufstiegsaspiranten 1. FC Eislingen und dem einstigen Oberligisten Sport-Club Geislingen für reichlich Furore.

Dank einer hervorragenden ersten Halbserie überwinterten die Boller Boys mit 26 Punkten (Bilanz 8-2-6) auf Rang sieben des Tableaus und gehen mit breiter Brust in die zweite Saisonhälfte. Grund genug für die Vereins-Verantwortlichen den zum 30. Juni auslaufenden Kontrakt mit Erfolgscoach Römpfer vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 zu verlängern.