"Dino"-Duell in Langquaid - Stadtderby in Straubing

Michael Wax (Trainer TSV Langquaid): "In Walkertshofen haben wir leider einen möglichen Dreier liegen lassen. Jetzt wartet eines der schwersten Spiele der Saison auf uns. Ergolding war im Hinspiel mit Abstand die spielstärkste Mannschaft, gegen die wir angetreten sind. Wir lassen uns auch von deren Ergebnis zum Auftakt nicht blenden. Jedem muss klar sein, was da auf uns zukommt und dass alles unter 100 Prozent wenig Aussicht auf Erfolg hat. Wenn wir am Samstag was holen wollen, müssen wir definitiv unseren Killerinstinkt wieder entdecken. An dieser Stelle möchte ich auch noch eine Lanze für die 9-11 Jungs brechen, die wirklich permanent da sind und immer Gas geben. Sie halten uns aktuell irgendwie auch am Leben. Ich hätte nicht gedacht, dass die Lage noch angespannter wird als in der Hinrunde. Wir sind froh, wenn wir das Abschlusstraining verletzungsfrei überstehen und elf fitte Spieler auf dem Platz haben. An eine Konkurrenzsituation ist in unserem kleinen Kader aktuell nicht zu denken."



Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Leider haben wir zur Zeit relativ viele Kranke, aber ich hoffe noch, dass wir die Jungs alle zumindest zeitweise einsetzen können. Das macht die ohnehin sehr schwierige Aufgabe in Langquaid nicht leichter. Wenn wir dort etwas holen wollen, dann müssen wir so fehlerfrei und effektiv agieren wie Kelheim letzte Woche bei uns. Abgesehen davon treffen die beiden Dinos der Bezirksliga West aufeinander. Auch wenn sich über die letzten Jahre eine gewisse sportliche Rivalität entwickelt hat, kann man den Verantwortlichen beider Vereine für ihr erfolgreiches Engagement über Jahrzehnte nur größten Respekt zollen. Daher freue ich mich darauf, dass zwei richtig gute Mannschaften - aktuell ohne großen Stress - einfach zeigen können, was sie drauf haben."

Personalien: Die beiden Spielführer Rene Fredlmeier und Dennis Skora werden in den Kader zurückkehren.