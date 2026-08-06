Dinklage will "Schwung mitnehmen" und im Derby bei Lohne II siegen

„Auch wenn es ein Derby ist, ist es für uns, wie jedes andere Spiel, ein wichtiges Spiel.“ Während der TV Dinklage mit einem Sieg gegen Blau-Weiß Papenburg in die Saison gestartet ist, verlor BW Lohne II sein Auftaktspiel gegen Grün-Weiß Mühlen.

Den Gegner schätzt Stammermann dennoch hoch ein. „Wir wissen, dass Lohne II eine junge Mannschaft mit vielen guten Fußballern ist, die natürlich auch dadurch, dass sie immer auf Kunstrasen spielen, schon einen kleinen Vorteil haben gegenüber uns.“ Trotzdem erwartet der Trainer ein ausgeglichenes Duell: „Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, in vielen Belangen auf Augenhöhe. Ich glaube, es wird eine Tagesentscheidung sein, wer letztendlich als Sieger vom Platz geht.“ In der abgelaufenen Saison, vor Stammermann, ging zwei Mal Dinklage als Sieger gegen Lohne II vom Feld.

Mitnehmen möchte der TVD den positiven Verlauf der vergangenen Tage. „Wir wollen den Schwung mitnehmen. Ich hoffe, dass wir da auch noch im Pokal ein bisschen Schwung holen“, erklärt Stammermann. „Auf solche Spiele muss man sich freuen. Erst recht, wenn man gut gestartet ist.“ Dinklage spielt, nachdem der Bericht geschrieben wurde, im Pokal beim TuS Venne.

„Personell sieht es bei uns aktuell schon sehr gut aus, sodass kaum Leute fehlen werden“, sagt Stammermann.