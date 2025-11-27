Dinklage will gegen formstarke Oldenburger wieder in die Spur finden

„Wir haben jetzt viel Zeit gehabt, uns darauf vorzubereiten,“ betont Trainer Tobias Langemeyer, der seine Mannschaft weiterhin hochkonzentriert erlebt: „Die Jungs sind auf jeden Fall weiterhin sehr fokussiert und geben Gas.“ Oldenburg hingegen ist im Tritt und holte zuletzt auch sieben Punkte aus drei Spielen. Außerdem hat Oldenburg auswärts die beste Defensive der Liga. Tabellarisch heißt es im Übrigen Platz elf gegen Platz neun, wobei die Gäste auch zwei Spiele mehr absolviert haben.

Das Hinspiel blieb im Kopf: Damals zeigte Dinklage seine bislang stärkste Saisonleistung und fegte Oldenburg eindrucksvoll mit 4:0 vom Platz. Genau daran möchte das Team anknüpfen. „Im Hinspiel gegen Oldenburg haben wir natürlich ein perfektes Spiel gemacht, was auch unsere stärkste Saisonleistung war. Da sieht man dann auch, wozu die Mannschaft in der Lage ist.“ Auch wenn Dinklage momentan seit vier Partien sieglos ist.

Gleichzeitig weiß Langemeyer, dass die Aufgabe am Wochenende alles abverlangen wird: „Das wird aber am Samstag ebenfalls nötig sein, weil Oldenburg schon eine Bombenmannschaft ist.“ Gerade deshalb setzt Dinklage auf die Unterstützung von außen. „Im letzten Spiel für unsere Zuschauer, die hoffentlich dann beim letzten Spiel auch zahlreich nochmal am Sonntag um 14 Uhr ins Stadion kommen. Darauf freuen wir uns.“

Die Vorfreude ist also groß – und die Marschroute klar: „Dann wollen wir gucken, dass wir Gas geben und wie im Hinspiel entsprechend auftreten.“