Dinklage will "den Bock umstoßen" und Revanche für Hinspiel ausüben

Trainer Tobias Langemeyer betonte, dass die zweiwöchige Pause keinen negativen Einfluss auf die Bereitschaft seiner Mannschaft hatte: „Auf jeden Fall brennen wir nach dem Ausfall von Bevern und der unglücklichen Niederlage in Nordhorn. Wir wollen die zwei Wochen Trainingseinheit jetzt wieder auf den Platz bekommen.“

Besonders zusätzlicher Antrieb kommt aus dem Hinspiel, das Dinklage verlor. „Die jetzige Motivation gibt natürlich auch die Hinspielniederlage. Was uns extrem antreibt, ist, dass wir endlich mal den Bock umstoßen,“ erklärte Langemeyer. In den Einheiten der letzten Tage sei das spürbar gewesen: „Die Jungs sind extrem heiß, die haben Bock, gute Stimmung.“ Das 1:0 im Hinspiel war der einzige Saisonsieg vom VfR Voxtrup, die auf dem letzten Platz der Landesliga stehen.

Dass der Kader personell ausgedünnt ist, ändert für den Trainer nichts am Selbstverständnis der Mannschaft: „Auch wenn der Kader aktuell sehr dezimiert ist, glauben wir alle an unseren Weg.“ Dinklage erwartet ein Spiel auf Augenhöhe – und ein ähnliches Auftreten des Gegners wie im ersten Aufeinandertreffen: „Wir erwarten so eine Art Spiegelbild vom Auftreten von Voxtrup aus dem Hinspiel. Und da versuchen wir, mit Lösungen und einer guten Präsenz entsprechend drei Punkte zu holen.“

Für den Coach hat die Partie eine klare Bedeutung – sportlich wie emotional: „Ein absolut wichtiges Spiel, um unsere Punkte, die wir brauchen, besonders nochmal vor dem Jahreswechsel einzuholen.“ Am Matchplan besteht deshalb kein Zweifel: „Motto heißt Attacke, Vollgas, Stufe 3 – und dann hoffen wir, dass am Ende des Tages der Bock umgestoßen ist.“ Nach vier sieglosen Spielen und dem Sturz auf Platz zehn, ist ein Sieg enorm wichtig. Anpfiff ist dann am Sonntag um 14.00 Uhr