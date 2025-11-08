Dinklage will bei der Eintracht die "Dominanz in Tore ummünzen"

„Ja, die letzten drei Wochen von der Punkteausbeute natürlich katastrophal. Von der Spielweise, von der Spielart sieht man trotzdem, dass wir eine Entwicklung vollzogen haben,“ erklärte Langemeyer im Vorfeld. Trotz der dürftigen Ausbeute sieht der Coach Fortschritte im Spiel seiner jungen Mannschaft: „Durch so eine Phase muss man natürlich auch durch. Jetzt gilt es aber auch, die Dominanz und auch die gute Spielanlage dann halt auch in Tore umzumünzen.“ Der TVD sammelte in den vergangenen drei Partien nur einen Punkt und rutschte bis auf Platz sieben ab.

Das Hauptproblem der vergangenen Wochen war die Chancenverwertung – daran will das Team nun arbeiten. „Die Torchancen, die wir uns in jedem Spiel auch extrem erarbeiten, müssen wir nutzen. Und ich weiß, dass die Jungs das können. Ich weiß auch, dass die Zukunft tiefer in die Klage gehört. Aber es wird jetzt Zeit, dass wir den Bock umstoßen.“

Mit dieser Einstellung reist Dinklage selbstbewusst nach Nordhorn. „Wir werden Sonntag mit breiter Brust nach Nordhorn fahren und werden wie immer attackieren und schauen dann am Ende des Tages, wofür es reicht,“ kündigte Langemeyer an. Die Prognose des TVD-Coaches bleibt dabei vorsichtig, denn er weiß auch, in welch guter Form der Aufsteiger ist. Das Team von Christoph Hemlein spielte zuletzt Remis und holte davor fünf Siege in Serie, wodurch man in die Top-Fünf kletterte.

Gleichzeitig betonte der Coach die langfristige Perspektive seiner Mannschaft: „Fakt ist, wir stecken in einer Entwicklung mit dem brutal jungen Team und glauben fest an unseren Weg.“

Trotz der Schwere der Aufgabe herrscht beim TVD Zuversicht: „Wir freuen uns natürlich auf Sonntag gegen einen extrem starken Gegner und auch super Bedingungen in Nordhorn. Und dementsprechend geben wir alles für drei Punkte.“

Anpfiff in Nordhorn ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr