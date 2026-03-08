Dinklage ärgert Vorwärts Nordhorn, Bevern und Mühlen deutlich

– Foto: Robert Gertzen

In der Landesliga Weser-Ems fand am vergangenen Wochenende volles Programm statt. Von den Spitzenteams verlief der Spieltag für die Nordhorner Teams nicht gerade rosig. Im Keller konnte Lohne II im Aufsteigerduell einen klaren Sieg einfahren. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Der SV Bevern gewann auswärts beim TuS Esens mit 3:0. Bereits vor der Pause stellten die Gäste die Weichen auf Sieg: Finn Nolting traf in der 31. Minute zur Führung, Andrej Homer erhöhte sechs Minuten später auf 2:0 (37.). Kurz vor der Halbzeitpause machte Lasse Härtel mit dem 3:0 (43.) alles klar. Esens bleibt tief im Keller, während Bevern den dritten Sieg in Serie einfuhr und seine Hausaufgaben erledigte.

Im Derby zwischen dem FC Schüttorf 09 und dem SV Eintracht Nordhorn gab es ein 1:1-Unentschieden. Nach torloser erster Halbzeit brachte Miles Rice die Gäste in der 64. Minute in Führung. Doch Schüttorf schlug zurück: Leonhard Klümper erzielte in der 72. Minute den Ausgleich. Beide Teams bleiben Tabellennachbarn und die Eintracht tritt nach dem dritten Remis in Serie etwas auf der Stelle.

Blau-Weiß Papenburg gewann mit 2:1 gegen Niedersachsen Vechta. Keno Buß brachte die Gastgeber früh in Führung (12.) und erhöhte in der 65. Minute auf 2:0. Vechta spielte nach einer Gelb-Roten Karte gegen Simon Zwickla (63.) in Unterzahl, kam aber dennoch durch Flemming Sager in der 83. Minute zum Anschlusstreffer. Papenburg meisterte die Pflichtaufgabe nach einem harten Stück Arbeit und gewann erstmals nach drei Remis in Serie. Die Blau-Weißen bleiben punktgleich mit der Tabellenspitze.

Spitzenreiter Grün-Weiß Mühlen ließ dem SV Brake beim 4:0 keine Chance. Jan Leiber brachte die Gastgeber in der 34. Minute in Führung, Benjamin Willenbrink erhöhte nur zwei Minuten später (36.). Nach dem Seitenwechsel traf Leiber erneut (58.), ehe Tom Ungemach in der 70. Minute den 4:0-Endstand herstellte. Brake konnte ihre gute Serie von vier ungeschlagenen Partien nicht fortsetzen.

Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer beim 3:2-Erfolg des BV Garrel gegen den SC Melle 03. Zunächst brachte Jannik Pantke die Gäste in der 22. Minute in Führung, doch Gerrit Ideler glich fünf Minuten später aus. Nach der Pause brachte Jan-Ole Rahenbrock Garrel erstmals in Führung (63.), ehe Pantke mit seinem zweiten Treffer erneut ausglich (77.). In der Schlussphase sorgte Philipp Iwo in der 84. Minute für den entscheidenden Treffer zum 3:2. Garrel revanchierte sich damit fürs Hinspiel und fuhr das Ergebnis vom letzten direkten Duell in Garrel ein. Damit bleibt der BVG nur drei Punkte hinter der Tabellenspitze und somit in absoluter Schlagdistanz.

Der VfL Oldenburg setzte sich am Freitagabend mit 3:0 gegen den SV Grün-Weiß Firrel durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Diego Raykov die Gastgeber in der 59. Minute in Führung. Der Offensivspieler legte in der 75. Minute nach und schnürte damit einen Doppelpack. Pascal Richter sorgte schließlich in der 81. Minute für den 3:0-Endstand. In der Schlussphase sah Firrels Arif Özsimsek zudem die Gelb-Rote Karte (84.). Oldenburg ist seit sechs Partien unbesiegt, während Firrel vier der letzten fünf Spiele verlor.

In einer intensiven Partie trennten sich Vorwärts Nordhorn und der TV Dinklage mit 2:2. Tom Hopp brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung, doch Franz Georg Große Klönne glich nur acht Minuten später aus (22.). Noch vor der Pause stellte Levin Heidrich den alten Abstand wieder her (34.). Nach dem Seitenwechsel gelang Nils Kohorst in der 58. Minute der erneute Ausgleich für die Gäste. In der Schlussphase vergab Nordhorn die große Chance auf den Sieg, als Sunwinder Singh (84.) und Tom Hopp (87.) jeweils per Foulelfmeter an TVD-Keeper Jan Rohe scheiterten. Dinklage bleibt auch im zweiten direkten Duell der Saison unbesiegt, wartet allerdings auch seit sieben Ligaspielen auf einen Sieg.