Dinkelscherben lässt nichts anbrennen

So der der FC Günzburg auf ein Lebenszeichen im Abstiegskampf gehofft hatte, so groß war die Enttäuschung. Das Schlusslicht der Bezirksliga Nord unterlag im Nachholspiel dem TSV Dinkelscherben mit 0:4.

Der TSV Dinkelscherben ließ im Auwaldstadion gar nichts anbrennen. Bereits nach elf Minuten hatten die Lila-Weißen für eine Vorentscheidung gesorgt, wobei Abwehrspieler Sebastian Geißler an beiden Toren beteiligt war. Erst köpfte er nach der Ecke von Julian Kugelbrey zum 0:1 ein und knapp 60 Sekunden später verwertete Thomas Kubina die Hereingabe Geißlers zum 0:2. Günzburg war dadurch sichtlich geschockt und fand überhaupt nicht ins Spiel. Während der kompletten 90 Minuten erarbeitete sich der Tabellenletzte keine einzige nennenswerte Torchance.

Ganz anders der TSV, der auch in der zweiten Halbzeit ein schnelles Tor durch Daniel Wiener vorlegte. Damit war die Partie so gut wie entschieden, die Dinkelscherber konnten in der Folge etwas Kräfte sparen. Trotzdem schlugen sie noch ein viertes Mal zu. Samuel Seibold, der in der kommenden Saison für den FC Gundelfingen stürmen wird, bekam den Ball von Daniele Martire serviert und schlug zum 15. Mal in der laufenden Bezirksliga-Saison zu.

Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Sebastian Geißler (10.), 0:2 Thomas Kubina (11.), 0:3 Daniel Wiener (52.), 0:4 Samuel Seibold (87.)