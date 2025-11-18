Dingolfings Torjäger erleidet Totalschaden im Knie

"Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Die Diagnose ist natürlich niederschmetternd und ich muss erst jetzt erst mal ein paar Dinge regeln, mich unter anderem um einen Operationstermin kümmern. 2026 werde ich definitiv komplett raus sein. Was dann passiert, wird sich zeigen", sagt der beim SC Aufhausen groß gewordene Angreifer, der beim FC Dingolfing in der Landesliga eine regelrechte Leistungsexplosion hinlegte. In 52 Einsätzen sammelte der groß gewachsene Außenstürmer starke 38 Scorer-Punkte (25 Tore, 13 Vorlagen).







Für den FC Dingolfing bedeutet der langfristige Hochstetter-Ausfall einen Schock. "Für uns und vor allem für Lugge ist das ein herber Schlag. Hochi ist vor drei Jahren zu uns gekommen und hat sich in dieser Zeit zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Obendrein ist er ein extrem feiner Typ, den wir in den nächsten Monaten bestmöglich unterstützen werden. Es ist allerdings bereits der dritte Kreuzbandriss im gleichen Knie und man muss deshalb alles weitere abwarten. Die Tür für ihn wird bei uns immer offen sein", sagt Dingolfings Sportlicher Leiter Manuel Wimmer. In den vergangenen Jahren hatten die BMW-Städter bereits zahlreiche schwerwiegende Verletzungen zu verkraften. "Zweifellos ist das sehr, sehr frustrierend. Wir lassen uns aber nicht unterkriegen, auch wenn uns dadurch immer wieder Qualität wegbricht. Solche Rückschläge sind aber immer auch Chancen für Jungs aus der vermeintlichen zweiten Reihe. Mit Lucas Stachowski konnte in den letzten Wochen beispielsweise ein Nachwuchsmann aus den eigenen Reihen im Landesliga-Team auf sich aufmerksam machen", berichtet Wimmer.







Immerhin gibt es auch positive Nachrichten zu vermelden. Nach fast genau einem Jahr Zwangspause feierte Standard-Spezialist Maximilian Wilhelm in Seebach ein knapp viertelstündiges Comeback und auch Ben Kouame hat nach seinem im August erlittenen Muskelbündelriss im Oberschenkel in der Vorwoche zweimal am Mannschaftstraining teilnehmen können. "Wir wünschen uns sehnlichst, dass Max und Ben über einen längeren Zeitraum gesund bleiben. Ihren sportlichen Wert haben beide vor allem in der Aufstiegssaison eindrucksvoll unter Beweis gestellt", sagt Wimmer.