Dingolfinger Spiele-Marathon geht weiter - Vornbach vs. Lam

Der FC Dingolfing (in blau) und der TSV Bad Abbach holen ihr Ende Juli abgebrochenes Duell am Dienstagabend nach – Foto: Paul Hofer

Vor zweieinhalb Wochen wurde die Landesliga-Begegnung zwischen dem FC Dingolfing und dem TSV Bad Abbach wegen eines Unwetters abgebrochen. Am Dienstagabend (Anstoß: 18:15 Uhr) stehen sich die beiden Teams nun erneut gegenüber. Für die BMW-Städter ist es inklusive der Pokal-Einsätze bereits das achte Pflichtspiel innerhalb von 27 Tagen - ein unglaubliches Pensum! Nachgeholt wird zudem die Paarung zwischen der DJK Vornbach und die SpVgg Lam, die um 19 Uhr angepfiffen wird.

Morgen, 18:15 Uhr FC Dingolfing Dingolfing TSV Bad Abbach Bad Abbach 18:15 PUSH



Manuel Wimmer (Sportlicher Leiter FC Dingolfing): "Es ist bereits unser achtes Spiel innerhalb von nicht einmal vier Wochen. Das geht an die Substanz- trotzdem nehmen wir die Situation an. Die Jungs werden wieder versuchen, ans Limit zu gehen. Die Niederlage in Straubing wollen wir daheim gegen einen sehr guten Gegner wettmachen und ein ordentliches Spiel machen. Bad Abbach hat ein starkes Niveau, das wissen wir. Trotzdem wollen wir das Spiel an uns ziehen, ein intensives Heimspiel abliefern und uns anschließend ein paar Tage durchschnaufen, bevor die nächsten Englischen Wochen warten."



Personalien: Coach Thomas Seidl weilt ebenso wie Fabian Prebeck-Sanchez im Urlaub. Denis Heinz und Louis Tournier sind verletzungsbedingt keine Optionen. Ob der in den beiden vergangenen Partien wegen muskulärer Probleme nicht zum Einsatz gekommene Ben Kouame wieder fit ist, entscheidet sich erst kurzfristig.





Simon Sigl (Trainer Simon Sigl): "Wenn man so will, bekommen wir mit dem Nachholspiel gegen Dingolfing eine zweite Chance. Beim Abbruch lagen wir nach 30 Minuten mit 0:1 zurück und haben gesehen, wie konsequent Dingolfing Fehler bestraft und welche Qualität diese Mannschaft hat. Gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, dass wir absolut in der Lage sind, mitzuhalten. Für mich ist entscheidend, dass wir wieder an unsere 100 Prozent kommen. Dann schauen wir, was damit möglich ist."



Personalien: Flügelflitzer und Co-Spielertrainer Philip Bockes hat sich in den Urlaub verabschiedet. Ansonsten bleibt alles beim Alten.













Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Im Heimspiel gegen Lam ist die Mannschaft gefordert, den gleichen Einsatz und die gleiche Moral wie gegen Amberg zu zeigen. Gelingt das, dann traue ich uns durchaus zu, auch gegen einen Top-Gegner wie Lam zu punkten."



Personalien: Die Lage spitzt sich immer mehr zu, da sich nun auch noch Mittelstürmer Thomas Pfandl in den Urlaub verabschiedet hat. Fabian Kreilinger und Alexandros Hatjissavas sind gesperrt. Hinzu kommen die bereits länger fehlenden Kräfte Thomas Schopf, Severin Rost und Florian Ruhhammer. Im DJK-Lager hofft man, dass zumindest Lucas Stallmeier und Quirin Bruckbauer rechtzeitig fit werden.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "⁠Die Vorzeichen mit einer sehr weiten Auswärtsfahrt zu einem heimstarken Gegner könnten besser sein. Dennoch möchten wir aber nicht leer ausgehen."



Personalien: Lukas Pritzl und Luca Schmid haben sich beim Derby in Bad Kötzting verletzt und können nicht auflaufen. Auf der Kippe stehen zudem der grippekranke Niklas Maimer sowie der an der Ferse verletzte Matthias Müller.