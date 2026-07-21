Dingolfing will gegen Seebach »schwarze Serie« brechen Am Mittwochabend greifen die BMW-Städter und der Vizemeister ins Geschehen der Landesliga Mitte ein von red · Heute, 16:20 Uhr · 0 Leser

Der TSV Seebach um Kilian Grabolle (li.) möchte beim FC DIngolfing - im Bild Andreas Eglseder - nicht leer ausgehen – Foto: Paul Hofer

Aufgrund ihrer Pokaleinsätze am vergangenen Wochenende steigen der FC Dingolfing und der TSV Seebach erst am Mittwochabend (Anstoß: 18:30 Uhr) in den Ligabetrieb der Landesliga Mitte ein. Beide Teams konnten zuletzt nochmal ordentlich Selbstvertrauen tanken. Die TSV-Formation um Neu-Coach Andreas Kölbl schaltete am Samstag nach einer von Personalsorgen geprägten Vorbereitungsphase doch etwas überraschend den Nord-Bayernligisten SV Fortuna Regensburg mit 2:1 aus. Tags darauf kegelten Weber, Büchner & Co. Regionalliga-Absteiger SpVgg Hankofen-Hailing mit einem 4:2-Erfolg aus dem Wettbewerb.

Morgen, 18:30 Uhr FC Dingolfing Dingolfing TSV Seebach Seebach 18:30 PUSH



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Ein Auftaktspiel gegen den amtierenden Vizemeister ist gleich mal eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Seebach hat zwar im Kader Substanz verloren, aber immer noch eine Reihe von Top-Kickern im Team. Der Pokalsieg gegen Bayernligist Fortuna Regensburg war ein entsprechendes Statement. Wir haben die vergangenen drei Partien gegen Seebach allesamt verloren und wollen diese schwarze Serie beenden. Dafür werden wir eine Top-Leistung brauchen und wieder die gleiche Leidenschaft wie beim Pokalerfolg gegen Hankofen auf den Platz bringen müssen.“ Personalien: Mit Marlon Nicklas kehrt ein zuletzt fehlender Akteur in das Aufgebot der Blau-Weißen zurück. Ob Christoph Laimer wieder eine Option ist, wird sich erst kurzfristig entscheiden.