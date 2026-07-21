Dingolfing will gegen Seebach »schwarze Serie« brechen

Aufgrund ihrer Pokaleinsätze am vergangenen Wochenende steigen der FC Dingolfing und der TSV Seebach erst am Mittwochabend (Anstoß: 18:30 Uhr) in den Ligabetrieb der Landesliga Mitte ein. Beide Teams konnten zuletzt nochmal ordentlich Selbstvertrauen tanken. Die TSV-Formation um Neu-Coach Andreas Kölbl schaltete am Samstag nach einer von Personalsorgen geprägten Vorbereitungsphase doch etwas überraschend den Nord-Bayernligisten SV Fortuna Regensburg mit 2:1 aus. Tags darauf kegelten Weber, Büchner & Co. Regionalliga-Absteiger SpVgg Hankofen-Hailing mit einem 4:2-Erfolg aus dem Wettbewerb.
Personalien: Mit Marlon Nicklas kehrt ein zuletzt fehlender Akteur in das Aufgebot der Blau-Weißen zurück. Ob Christoph Laimer wieder eine Option ist, wird sich erst kurzfristig entscheiden.
Andreas Kölbl (Trainer TSV Seebach): "Der Sieg gegen Fortuna Regensburg hat uns richtig gutgetan und war für die Stimmung sehr wichtig. Dingolfing habe ich gegen Hankofen beobachtet und war vor allem von der Offensivpower beeindruckt. Wir werden kompakt und konsequent verteidigen müssen sowie natürlich nach vorne auch Umschaltmomente kreieren. Zum Start wäre es wünschenswert, nicht leer auszugehen. Dafür muss aber viel passen."
Personalien: Neben den Langzeitausfällen muss Kapitän Sandro Nickl, der noch eine Rotsperre aus der Vorsaison abzusitzen hat, ersetzt werden.