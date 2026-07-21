 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Dingolfing will gegen Seebach »schwarze Serie« brechen

Am Mittwochabend greifen die BMW-Städter und der Vizemeister ins Geschehen der Landesliga Mitte ein

von red · Heute, 16:20 Uhr · 0 Leser
Der TSV Seebach um Kilian Grabolle (li.) möchte beim FC DIngolfing - im Bild Andreas Eglseder - nicht leer ausgehen
Der TSV Seebach um Kilian Grabolle (li.) möchte beim FC DIngolfing - im Bild Andreas Eglseder - nicht leer ausgehen – Foto: Paul Hofer

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Aufgrund ihrer Pokaleinsätze am vergangenen Wochenende steigen der FC Dingolfing und der TSV Seebach erst am Mittwochabend (Anstoß: 18:30 Uhr) in den Ligabetrieb der Landesliga Mitte ein. Beide Teams konnten zuletzt nochmal ordentlich Selbstvertrauen tanken. Die TSV-Formation um Neu-Coach Andreas Kölbl schaltete am Samstag nach einer von Personalsorgen geprägten Vorbereitungsphase doch etwas überraschend den Nord-Bayernligisten SV Fortuna Regensburg mit 2:1 aus. Tags darauf kegelten Weber, Büchner & Co. Regionalliga-Absteiger SpVgg Hankofen-Hailing mit einem 4:2-Erfolg aus dem Wettbewerb.

Morgen, 18:30 Uhr
FC Dingolfing
FC DingolfingDingolfing
TSV Seebach
TSV SeebachSeebach
18:30


Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Ein Auftaktspiel gegen den amtierenden Vizemeister ist gleich mal eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Seebach hat zwar im Kader Substanz verloren, aber immer noch eine Reihe von Top-Kickern im Team. Der Pokalsieg gegen Bayernligist Fortuna Regensburg war ein entsprechendes Statement. Wir haben die vergangenen drei Partien gegen Seebach allesamt verloren und wollen diese schwarze Serie beenden. Dafür werden wir eine Top-Leistung brauchen und wieder die gleiche Leidenschaft wie beim Pokalerfolg gegen Hankofen auf den Platz bringen müssen.“

Personalien: Mit Marlon Nicklas kehrt ein zuletzt fehlender Akteur in das Aufgebot der Blau-Weißen zurück. Ob Christoph Laimer wieder eine Option ist, wird sich erst kurzfristig entscheiden.




Andreas Kölbl (Trainer TSV Seebach): "Der Sieg gegen Fortuna Regensburg hat uns richtig gutgetan und war für die Stimmung sehr wichtig. Dingolfing habe ich gegen Hankofen beobachtet und war vor allem von der Offensivpower beeindruckt. Wir werden kompakt und konsequent verteidigen müssen sowie natürlich nach vorne auch Umschaltmomente kreieren. Zum Start wäre es wünschenswert, nicht leer auszugehen. Dafür muss aber viel passen."

Personalien: Neben den Langzeitausfällen muss Kapitän Sandro Nickl, der noch eine Rotsperre aus der Vorsaison abzusitzen hat, ersetzt werden.