Dingolfing vs Seebach - Gallmaier gastiert bei der alten Liebe

Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Nach der bitteren Heimniederlage am Mittwoch kommt mit dem TSV Bogen um den erfahrenen Trainer Peter Gallmeier ein Gegner an den Roten Steg, der – trotz der Niederlage gegen Ettmannsdorf – gut im Tritt ist. Unsere Prämisse muss hier sein, die guten Ansätze mitzunehmen und in der Offensive zielstrebiger zu agieren, um den angestrebten Heimdreier zu sichern.“

Personalien: Bastian Irrgang, Jeremias Burkhardt und Kilian Ettl gehören weiter dem Verletzten-Lazarett an.





Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): "Ich freue mich riesig auf die Rückkehr an den Roten Steg, da ich bei diesem Verein eine wunderschöne Zeit hatte. Gegen Ettmannsdorf haben wir es in einer von uns stark geführten ersten Hälfte versäumt, in Führung zu gehen und sind dann durch eine völlig unnötige Ampelkarte auf die Verliererstraße geraten. Die gezeigte Leistung war sehr ordentlich, dennoch zählen im Fußball nur Punkte und solche brauchen wir am Samstag. Bad Kötzting ist ein Gegner auf Augenhöhe, gegen den wir unter keinen Umständen leer ausgehen wollen."



Personalien: Ob Jonas Gmeinwieser wieder eine Option wird, ist noch offen. Michael Kraskov steht nach monatelanger Verletzungspause erstmals wieder im Kader, in dem nur Makamba Sidibe definitiv fehlen wird.