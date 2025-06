Dingolfing verstärkt sich mit Torhüter Tournier

Tournier, der den Großteil seiner bisherigen Laufbahn bei der SpVgg Landshut verbrachte und auch die Ausbildung beim SSV Jahn Regensburg genoss, gilt als großes Torwarttalent. Mit seinen über 1,90 Metern Körpergröße strahlt er eine beeindruckende Präsenz im Strafraum aus und ist besonders stark auf der Linie. Obwohl erst 22 Jahre jung, kann der Dingolfinger Neuzugang bereits über 50 Einsätze in der Landesliga vorweisen.







Sportchef Manuel Wimmer zeigt sich erfreut über den Neuzugang: "Louis ist sehr gut ausgebildet und hat trotz seines jungen Alters und starker Konkurrenz bei der SpVgg schon einige Landesligaspiele in seiner Vita. Aufgrund der langwierigen Verletzung von Luca Müller suchten wir den Kontakt zu Louis, als wir hörten, dass er mit seiner aktuellen persönlichen Situation bei der SpVgg Landshut nicht mehr ganz so glücklich war." Tournier musste den Platz zwischen den Landshuter Pfosten im vergangenen Herbst räumen und war seither meist hinter Daniel Mühl nur mehr zweite Wahl.







Beide Seiten wurden sich dann schnell handelseinig. "Die Gespräche waren von Start weg sehr angenehm und offen. Wir freuen uns, dass Louis bei uns den Konkurrenzkampf annimmt und das Torhüterteam verstärkt", berichet Wimmer weiter. Auch Louis Tournier blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: "Nach zehn schönen Jahren bei der SpVgg Landshut bin ich sehr dankbar für die dort gesammelten Erfahrungen. Es war für mich an der Zeit für eine neue Herausforderung und eine persönliche Neuorientierung. Als der FC Dingolfing auf mich zukam, waren die Gespräche von Anfang an sehr positiv und vertrauensvoll. Ich freue mich riesig auf diese neue sportliche Herausforderung in einem top organisierten Umfeld mit einer jungen, ambitionierten Mannschaft. Mein oberstes Ziel ist es, mit meinen Leistungen dazu beizutragen, dass wir als Team eine erfolgreiche Saison spielen."