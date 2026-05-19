Dingolfing verpflichtet Stefan Lemberger und erweitert Trainerteam Florian Büchner, Daniel Hofer und der Neuzugang übernehmen die Aufgaben des scheidenden Co-Trainers Alexander Hofner von PM · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Florian Büchner, Thomas Seidl, Daniel Hofer, Stefan Lemberger – Foto: Auer

Der FC Dingolfing stellt sein Trainerteam für die neue Saison neu auf. Nach dem Abschied von Co‑Trainer Alexander Hofner analysierten die sportliche Leitung und Cheftrainer Thomas Seidl intensiv, welches Profil für die Nachbesetzung am sinnvollsten ist. Schnell wurde klar, dass Umfang und Qualität der bisher ausgeführten Rolle schwer von einer einzelnen Person zu stemmen sind. Stattdessen entschied man sich bewusst für eine mehrschichtige Lösung mit spielenden Co‑Trainern, die Teilaufgaben übernehmen und gleichzeitig ihren Fokus auf die eigene sportliche Leistung behalten können.

Sportchef Manuel Wimmer erklärt die Überlegungen hinter der Entscheidung: "Alex hat bei uns auf hohen Niveau einen großen Umfang abgedeckt. Uns war schnell klar, dass wir diese Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen möchten, um der Sache gerecht zu werden. Positivbeispiele wie Seebach oder Passau zeigen, wie gut ein strukturiertes spielende Co‑Trainerteam funktionieren können.“



Ziel ist es daher gewesen, die offenen Co‑Trainerstellen primär intern zu besetzen und nur dann extern zu suchen, wenn Profil, Position und Persönlichkeit passend sind. Mit Abwehrchef Florian Büchner und Routinier Daniel Hofer fand der FCD zwei ideale Kandidaten aus den eigenen Reihen. Beide sind absolute Führungsspieler und bringen enorme Erfahrung und Persönlichkeit mit. "Flo ist seit über ein Jahrzehnt unser Kapitän, Dani hat über zehn Jahre Bayernliga und Regionalliga gespielt und war ebenfalls Kapitän in Hankofen. Beide sind absolute Leader und prädestiniert für diese Rolle. Und das Wichtigste: Ihnen ist die Verantwortung der Aufgabe bewusst und wollen die Aufgabe in einem Team übernehmen“, verrät Wimmer.









Die beiden Klassekicker freuen sich auf ihre neue Aufgabe. "Ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut und bin stolz, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen. Ich fühle mich in Dingolfing extrem wohl, deshalb war die Entscheidung schnell klar. In meiner neuen Rolle möchte ich Verantwortung übernehmen und gleichzeitig viel von Tom Seidl mitnehmen, um mich sportlich wie persönlich weiterzuentwickeln“, meint Hofer. Auch Büchner will persönlich dazu lernen: "Ich freue mich über das Vertrauen des Vereins und sehe die neue Aufgabe als spannende Chance. Für mich ist es eine Perspektive, bei der ich persönlich dazulernen und gleichzeitig Verantwortung für die Mannschaft übernehmen kann.“



