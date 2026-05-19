Von links nach rechts: Florian Büchner, Thomas Seidl, Daniel Hofer, Stefan Lemberger – Foto: Auer
Dingolfing verpflichtet Stefan Lemberger und erweitert Trainerteam
Florian Büchner, Daniel Hofer und der Neuzugang übernehmen die Aufgaben des scheidenden Co-Trainers Alexander Hofner
von PM · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser
Der FC Dingolfing stellt sein Trainerteam für die neue Saison neu auf. Nach dem Abschied von Co‑Trainer Alexander Hofner analysierten die sportliche Leitung und Cheftrainer Thomas Seidl intensiv, welches Profil für die Nachbesetzung am sinnvollsten ist. Schnell wurde klar, dass Umfang und Qualität der bisher ausgeführten Rolle schwer von einer einzelnen Person zu stemmen sind. Stattdessen entschied man sich bewusst für eine mehrschichtige Lösung mit spielenden Co‑Trainern, die Teilaufgaben übernehmen und gleichzeitig ihren Fokus auf die eigene sportliche Leistung behalten können.
Sportchef Manuel Wimmer erklärt die Überlegungen hinter der Entscheidung: "Alex hat bei uns auf hohen Niveau einen großen Umfang abgedeckt. Uns war schnell klar, dass wir diese Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen möchten, um der Sache gerecht zu werden. Positivbeispiele wie Seebach oder Passau zeigen, wie gut ein strukturiertes spielende Co‑Trainerteam funktionieren können.“
Ziel ist es daher gewesen, die offenen Co‑Trainerstellen primär intern zu besetzen und nur dann extern zu suchen, wenn Profil, Position und Persönlichkeit passend sind. Mit Abwehrchef Florian Büchner und Routinier Daniel Hofer fand der FCD zwei ideale Kandidaten aus den eigenen Reihen. Beide sind absolute Führungsspieler und bringen enorme Erfahrung und Persönlichkeit mit. "Flo ist seit über ein Jahrzehnt unser Kapitän, Dani hat über zehn Jahre Bayernliga und Regionalliga gespielt und war ebenfalls Kapitän in Hankofen. Beide sind absolute Leader und prädestiniert für diese Rolle. Und das Wichtigste: Ihnen ist die Verantwortung der Aufgabe bewusst und wollen die Aufgabe in einem Team übernehmen“, verrät Wimmer.
Die beiden Klassekicker freuen sich auf ihre neue Aufgabe. "Ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut und bin stolz, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen. Ich fühle mich in Dingolfing extrem wohl, deshalb war die Entscheidung schnell klar. In meiner neuen Rolle möchte ich Verantwortung übernehmen und gleichzeitig viel von Tom Seidl mitnehmen, um mich sportlich wie persönlich weiterzuentwickeln“, meint Hofer. Auch Büchner will persönlich dazu lernen: "Ich freue mich über das Vertrauen des Vereins und sehe die neue Aufgabe als spannende Chance. Für mich ist es eine Perspektive, bei der ich persönlich dazulernen und gleichzeitig Verantwortung für die Mannschaft übernehmen kann.“
Komplettiert wird das neue Co‑Trainerteam durch Stefan Lemberger
, der aktuell die B‑Lizenz absolviert und ideal ins Profil passt. Er soll das Team im Mittelfeld auf dem Platz mit führen und gleichzeitig neuen externen Input einbringen. "Stefan bringt sportliche Qualität, eine hohe Lernbereitschaft und frische Impulse mit. Er wird uns auf und neben dem Platz weiterhelfen"
, betont Wimmer. Mit Lemberger erhält der Landesligist einen Mittelfeldstrategen. Der 25-jährige kommt von der SpVgg Osterhofen nach Dingolfing. Im Gepäck hat er ebenfalls Regionalliga-Erfahrung aus seiner Saison bei der SpVgg Hankofen. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren offen, ehrlich und sehr positiv. Die Konstellation im Trainerteam und die sportliche Perspektive haben mich überzeugt, diesen Schritt zu gehen. Die Rolle als spielender Co‑Trainer reizt mich sehr, weil ich meine Erfahrung einbringen und gleichzeitig Verantwortung übernehmen kann. Ich möchte der Mannschaft auf und neben dem Platz weiterhelfen und gemeinsam mit dem Team den nächsten Schritt machen“
, erklärt der Neuzugang.
Allen drei spielenden Co‑Trainern war es wichtig, die Aufgaben im Team zu verteilen, um weiterhin genügend Fokus auf die eigene Leistung zu haben. "Genau wie bei allen anderen Spielern bleibt die sportliche Leistung entscheidend. Deshalb wollten die drei die Verantwortung bewusst aufteilen, um ihren Fokus auf dem Platz nicht zu verlieren“
, erklärt Wimmer. Mit Cheftrainer Tom Seidl, Torwarttrainer Ben Schommer sowie den drei spielenden Co‑Trainern Büchner, Hofer und Lemberger blickt der FC Dingolfing optimistisch auf die kommende Saison. "Wir gehen mit einem starken, breit aufgestellten Trainerteam in die neue Saison. Die Mischung aus Erfahrung, Führungsstärke und frischem Input stimmt uns sehr positiv“
, meint Wimmer abschließend.