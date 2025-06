Dingolfing verpflichtet Mittelfeld-Talent Tim Justvan

Tim Justvan, ein technisch beschlagener Fußballer mit einem starken linken Fuß, war in seiner Jugendzeit bei der SpVgg Landshut durchgehend Leistungsträger seines Jahrgangs. Trotz seines jungen Alters konnte er bereits als U19-Spieler Erfahrungen in der Landesliga sammeln und gilt daher als Spieler mit interessantem Entwicklungspotenzial im Mittelfeld.





Die Gegegebenheiten im altehrwürdigen Isar-Wald-Stadion sind Justvan, der in Wörth an der Isar beheimatet ist, bestens bekannt. Sowohl sein Bruder Julian, aktuell Profi beim 1.FC Nürnberg, sowie seine Cousins spielten in der Jugend für die Blau-Weißen. Im Kader der ersten Mannschaft trifft er obendrein auf ein Familienmitglied. Cousin Yannick ist mit seiner kompromisslosen Spielweise und großer Kameradschaft beim FCD sehr geschätzt. "Wir sind mit Tim bereits seit längerer Zeit in Kontakt und wir hätten ihn auch gerne bereits in der Jugend für uns überzeugen wollen", unterstreicht Sportchef Manuel Wimmer und fügt an: “Tim ist ein sehr netter, gut ausgebildeter und technisch feiner Fußballer aus dem nahen Umkreis."