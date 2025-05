Dingolfing verpflichtet Marlon Nicklas

"Marlon bringt eine hervorragende Ausbildung, Athletik und Einstellung mit. Trotz der herausfordernden Saison bei Deggendorf hat er seine Klasse gezeigt und überzeugt. Wir freuen uns, dass Marlon sich für den FC Dingolfing entschieden hat. Er wird nicht nur menschlich perfekt zu unserer Mannschaft passen, sondern auch unsere Qualität und Variabilität im Kader steigern““, erklärt FCD-Sportchef Manuel Wimmer. Der gebürtige Straubinger durchlief den Großteil seiner Nachwuchs-Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des ASV Cham.







Marlon Nicklas blickt erwartungsfroh auf die neue Aufgabe bei den BMW-Städtern: "Ich freue mich auf die neue sportliche Herausforderung in Dingolfing. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr angenehm und ich habe mich sofort mit der sportlichen Philosophie identifizieren können, die der Verein erfolgreich verfolgt. Ich möchte mich in der Landesliga weiterentwickeln, meine Stärken einbringen und mit dem Team erfolgreichen und attraktiven Fußball spielen. Gleichzeitig möchte ich mich bei der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf, insbesondere bei Andreas Schäfer, bedanken und wünsche den Jungs viel Erfolg in der neuen Saison."







Nach Fabian Prebeck-Sanchez (SG Mallersdorf/Grafentraubach), Christoph Laimer und Daniel Hofer (beide SpVgg Hankofen-Hailing) ist Marlon Nicklas der vierte Neuzugang des FC Dingolfing, der in Kürze noch die Verpflichtung von zwei jungen Akteuren bekannt geben wird und die Personalplanungen dann abgeschlossen hat.