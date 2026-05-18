Dingolfing verabschiedet sieben Spieler und den "Co" Die BMW-Städter haben eine Reihe von Abgängen zu verzeichnen von PM · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Das letzte Heimspiel des FC Dingolfing stand auch im Zeichen einiger Abschiede – Foto: Paul Hofer

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Das letzte Heimspiel der Saison bot einen würdigen Rahmen für einen besonderen Moment: Der FC Dingolfing verabschiedete mehrere Spieler aus dem Landesliga‑Kader, die den Verein in den vergangenen Jahren sportlich wie menschlich geprägt haben. Die Zuschauer im Isar‑Wald‑Stadion honorierten die Leistungen der scheidenden Akteure mit langem, herzlichem Applaus.

Gleich zu Beginn wurde es bei Yannick Justvan emotional, der nach zwei starken Jahren den Verein verlässt. Auer erinnerte daran, wie schnell sich der Defensivspezialist zu einer festen Größe entwickelte.""Yannick war zwei Jahre lang ein absoluter Stabilitätsfaktor für uns. Er hat sich vom ersten Tag an voll mit dem Verein identifiziert. Auf dem Platz zuverlässig, in der Kabine ein Gewinn – Yannick ist ein Typ, der immer alles gibt.“ Justvan wagt den Schritt in die Bayernliga.





Auch sein Cousin Tim Justvan wurde verabschiedet. Er war erst vor der Saison zum FCD gestoßen, hinterließ aber trotz der kurzen Zeit Eindruck. Den Kreativspieler zieht es zurück zu seinem Heimatverein SV Wörth. "Tim war nur ein Jahr bei uns, aber er hat sofort gezeigt, welch positiver Charakter er ist. Er hat sich menschlich perfekt eingefügt und sportlich viel Potenzial. Sein beruflicher Schritt ist absolut nachvollziehbar.“





Für Frode Füllner endete nach zwei Jahren seine Zeit in Dingolfing. Nach viel Spielzeit im ersten Landesliga‑Jahr verlief die zweite Saison für den Außenverteidiger, der noch keinen neuen Klub gefunden hat, schwieriger. "Frode kam mit uns in die Landesliga und hat im ersten Jahr enorm viel beigetragen. Heuer war es vor allem aufgrund von Verletzungen schwieriger, aber sein Einsatz war immer da. Dass er eine neue Herausforderung sucht, ist völlig in Ordnung."







Sebastian Thanner bestritt für den FC Dingolfing 32 Landesliga-Partien – Foto: Paul Hofer





Mit Sebastian Thanner verlässt ein Torhüter den Verein, der in zweieinhalb Jahren jede Rolle angenommen hat – als Nummer eins wie auch als Herausforderer. "Basti war ein Muster an Zuverlässigkeit – egal in welcher Funktion. Er hat jede Rolle angenommen und gelebt.“ Was der 22-Jährige künftig sportlich machen wird, steht noch in den Sternen. "Wenn eine interessante höherklassige Anfrage kommt, werde ich mir diese auf alle Fälle anhören. Ansonsten werde ich eine Pause einlegen und meinen Fokus auf berufliche Themen richten", informiert der zuverlässige Keeper.





Besonders lang anhaltender Applaus galt Korbinian Stuckenberger, einem echten Dingolfinger Eigengewächs. Seit der D‑Jugend trug er das FCD‑Trikot, nun zieht es ihn aus beruflichen Gründen zu seinem Heimatverein. "Korbo ist ein FCD´ler durch und durch – sportlich und charakterlich ein Vorbild für jeden, der bei uns groß wird. Dass er aus beruflichen Gründen den fußballerischen Aufwand zurückfährt, verstehen wir natürlich. Die Tür zum FCD bleibt für ihn immer offen.“



Mit Marco Beck verabschiedete der FCD einen weiteren Spieler, der seit der D‑Jugend im Verein war. Wiederkehrende schwere Verletzungen verhinderten eine größere sportliche Karriere, doch Beck blieb stets ein wichtiger Teil der Mannschaft. "Marco ist seit über zwölf Jahren Teil unserer Fußballfamilie. Verletzungen haben ihm leider oft den Weg verbaut, aber er hat nie seine Haltung verloren. Sportlich wertvoll, menschlich einer der besten Charaktere der letzten Jahre. Umso mehr freut es uns, dass er uns als Teammanager in einer anderen Rolle erhalten bleibt.“





Julian Kehl geht beruflich ein Jahr ins Ausland – Foto: Paul Hofer