Dingolfing: Schneil wird spielender Co der "Zweiten" - Baumgartner weg

Sportchef Manuel Wimmer zeigt sich glücklich über den Verbleib Schneils im Verein: "Wir sind stolz, dass Manu uns erhalten bleibt und diese so wichtige Rolle in der zweiten Mannschaft übernimmt. Er war jahrelang unsere Nummer 9 und ein absoluter Leistungsträger der Ersten. Seine Präsenz war ein entscheidender Faktor für die sportliche und kameradschaftliche Entwicklung der letzten Jahre. Unter anderem aufgrund beruflicher Veränderungen hat er diesen Schritt gemacht, und wir sind überzeugt, dass er die perfekte Ergänzung zu Markus Heiß bildet."

Mit Manuel Schneil gewinnt die Reserve einen Mann, dessen Name eng mit den jüngsten Erfolgen der ersten Mannschaft verbunden ist. Der technisch versierte Linksfuß zählte über Jahre zu den prägendsten Offensivkräften der Blau-Weißen, bewies seine Torgefahr mehrfach mit zweistelligen Trefferzahlen und war auch in der aktuellen Landesliga-Spielzeit mit 31 Einsätzen, fünf Toren und vier Vorlagen ein wichtiger Bestandteil des Teams.

Neben Schneil bricht für das A-Team auch der vor der Winterpause stark aufspielende Lukas Baumgartner weg. Der 22-jährige Kreativspieler war seit März aufgrund hartnäckiger Rückenprobleme komplett außer Gefecht und wird ab Sommer zudem in Oberbayern arbeiten. Eine neue sportliche Herausforderung sucht Enrico Loibl, der mehr als ein Jahrzehnt das blau-weiße Trikot getragen hat, sich aber in der Landesliga keinen Stammplatz erkämpfen konnte. "Beiden Spielern wünschen wir für ihre Zukunft alles erdenklich Gute. Baumi drücken wir die Daumen, dass er seine Rückenprobleme in den Griff bekommt und bald wieder angreifen kann. Die Tür zum FCD wird beiden Jungs, die charakterlich top sind, immer offen stehen", betont Teammanager Thomas Auer.









Der im Frühjahr ebenfalls wegen eines Muskelbündelrisses weitestgehend außer Gefecht gesetzte Wirbelwind Dominik Dedaj beginnt im September eine Berufsausbildung in Bamberg. Bei Denis Heinz ist ab Herbst ein studienbedingtes Auslands-Semster eine ernsthafte Option. "Auch aufgrund dieser Themen mussten wir in der Sommer-Wechselperiode etwas mehr machen als in den Jahren zuvor. Wir haben aber auf alle Fälle wieder eine schlagkräftige Truppe, die zum Verein passt. Nun freuen wir uns, wenn es wieder losgeht", sagt Manuel Wimmer.