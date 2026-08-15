Dingolfing II siegt erstmals - »Zwei verlorene Punkte« für Ergolding

Dingolfing II holt erstmals einen Sieg in dieser Saison - und wie! Am Ende steht ein verdienter 7:1-Erfolg gegen Walkertshofen auf der Anzeigetafel. – Foto: Erhard Zettl

Die sechs Samstagspartien des sechsten Spieltags in der Bezirksliga West hatten einige Torfestivals zu bieten. Zwischen Landau und Aiglsbach fielen insgesamt fünf Treffer, ebenso in Neustadt, wo der TSV den FC Teisbach mit 5:0 bezwingen konnte. Noch torreicher ging es in Dingolfing zu, wo gleich acht Treffer fielen. Auch in Schierling kamen die Zuschauer auf ihre Kosten: Der TV setzte sich mit 6:2 gegen den Aufsteiger aus Oberschneiding durch.

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): „Die erste Halbzeit war für uns sehr schwierig, weil Falkenberg das richtig gut gemacht und uns kaum Räume gelassen hat. Gleichzeitig war mir klar, dass sie dieses hohe Tempo bei den Temperaturen nicht über die gesamte Spielzeit aufrechterhalten können. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann gute Chancen erspielt und sind verdient in Führung gegangen. Danach hatten wir eine richtig gute Phase und konnten folgerichtig auch das 2:0 nachlegen. Kurz vor Schluss kassieren wir dann etwas überraschend den Anschlusstreffer. Da war natürlich klar, dass es in den letzten Minuten noch einmal hektisch werden würde. Mit dem letzten Standard bekommen wir dann leider noch das 2:2. Das ist natürlich wahnsinnig bitter, gerade weil wir unmittelbar davor die große Chance auf das dritte Tor hatten. Insgesamt sind es für uns zwei verlorene Punkte.“

Thomas Gabler (Sportlicher Leiter FSV VfB Straubing): „Respekt! Wir haben heute bei diesen Temperaturen eine klasse Partie abgeliefert. Die Gäste waren der erwartet harte Gegner. Zur Halbzeit hätte es auch 3:3 stehen können. Nach der Pause hatten wir dann das nötige Glück und gehen durch einen tollen Angriff in Führung. Die Gelb-Rote Karte für die Gäste war natürlich noch einmal ein großer Vorteil für uns. Danach konnten wir das Spiel in unsere Richtung lenken. Nach dem 6. Spieltag stehen wir mit neun Punkten und drei Heimsiegen komplett im Soll.“

Daniel Neubaur (Sportdirektor TSV Neustadt/Donau): „Das 2:0 spiegelt die Leistung der Mannschaft bis zu diesem Zeitpunkt gut wider. Bis zur 25. Minute waren wir die stärkere Mannschaft und haben uns mit zwei Treffern für unseren Aufwand belohnt. Kurz darauf konnten wir sogar auf 3:0 erhöhen und mit dieser Führung in die Halbzeit gehen. Bis zur 60. Minute war Teisbach dann deutlich präsenter, hatte mehr und auch bessere Chancen. Trotzdem konnten wir das 4:0 erzielen. Das 5:0 ist am Ende ein klares Ergebnis, auch wenn die zweite Halbzeit durchaus ein anderes Bild gezeigt hat.“ Daniel Färber (Trainer FC Teisbach): „In der ersten Hälfte schenken wir dem Gegner durch individuelle Fehler drei Tore und stehen zur Halbzeit mit dem Rücken zur Wand. In der zweiten Hälfte zeigen wir dann eine ordentliche Reaktion, scheitern gleich viermal am Aluminium und vergeben darüber hinaus weitere Großchancen leichtsinnig. Am Ende steht ein brutales Ergebnis, das den Spielverlauf aus unserer Sicht nur bedingt widerspiegelt. Dennoch müssen wir uns die individuellen Fehler aus der ersten Halbzeit ankreiden lassen.“

Markus Heiß (Trainer FC Dingolfing II): „Verdienter Heimsieg unserer Jungs! Ich bin froh, dass wir uns endlich für unseren Aufwand belohnen konnten, denn die bisherige Punktausbeute hat unsere Leistungen nicht widergespiegelt. Hoffentlich ist jetzt der Knoten geplatzt. Jetzt geht’s aufs Gäubodenvolksfest, um den ersten Sieg gebührend zu feiern.“

Maximilian Putz (Trainer FSV Landau/Isar): „Wir waren heute von Anfang an griffig und gut in der Partie und hätten bereits früh einen Elfmeter bekommen müssen. Im Gegenzug hat Aiglsbach dann einen klaren Elfmeter zugesprochen bekommen. Wir haben darauf aber die richtige Antwort gezeigt und den Ausgleich zum 1:1 erzielt. Durch einen Foulelfmeter konnten wir anschließend mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit gehen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann direkt mit der ersten Aktion das 3:1 nachgelegt. Mit einem herrlichen Heber konnten wir anschließend sogar auf 4:1 erhöhen. Am Ende haben wir auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Jetzt geht es gemeinsam aufs Gäubodenvolksfest, wo wir auf den Sieg anstoßen werden.“