Dingolfing II: Heiß und Schneil machen weiter

Markus Heiß (li.) und Manuel Schneil setzten ihre erfolgreiche Arbeit über den Sommer hinaus fort – Foto: Kramer

Der FC Dingolfing II stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft: Cheftrainer Markus Heiß und Co-Spielertrainer Manuel Schneil haben für die kommende Spielzeit ihre Zusage gegeben und werden die zweite Mannschaft der Blau-Weißen auch in der kommenden Saison weiterhin gemeinsam betreuen.

Sportchef Manuel Wimmer zeigt sich sehr zufrieden mit der Entwicklung des Teams und der Arbeit des Trainerduos, das im vergangenen Sommer die Nachfolge von Martin Abraham übernommen hatte. "Mäx und Manu haben ein anspruchsvolles Erbe übernommen und sie lösen sie auf eine sehr unaufgeregte, aber gleichzeitig äußerst erfolgreiche Art. Wir sind froh, dass beide diesen Weg weitergehen wollen“, erklärt Wimmer. Besonders hebt der Sportchef die enge Verzahnung innerhalb des Vereins hervor. Die zweite Mannschaft sei längst ein wichtiger Baustein im sportlichen Gesamtkonzept des FC Dingolfing.

"Die Zusammenarbeit mit der ersten Mannschaft und unserer U19 funktioniert hervorragend. Auch die Abstimmung mit der Spielgemeinschaft in der A-Klasse klappt super. Beide sind absolute Teamplayer und stellen immer den Vereinserfolg an erste Stelle“, betont Wimmer. Ein zentraler Punkt bleibe zudem die nachhaltige Entwicklung junger Spieler – mit ersten sichtbaren Erfolgen. "Mit Lucas Stachowski haben wir bereits einen Spieler, der den Sprung in den Landesligakader vollzogen und dort Einsatzminuten gesammelt hat. Und es klopfen die nächsten Jungs bereits an und werden in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder ihre Chancen im Training erhalten“, so Wimmer weiter.

Umso wichtiger sei es für den Verein, dass beide Trainer auch künftig mit großer Lust und Identifikation an Bord bleiben. Cheftrainer Markus Heiß freut sich über das Vertrauen des Vereins und blickt mit Vorfreude auf die kommenden Aufgaben: "Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir der Verein entgegenbringt. Die Arbeit mit den Jungs und Manu als Trainerkollege macht unglaublich viel Spaß. Unser Ziel bleibt, die Spieler weiterzuentwickeln und sie Schritt für Schritt an die erste Mannschaft heranzuführen – ohne dabei den Mannschaftserfolg aus den Augen zu verlieren."



