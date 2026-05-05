Dingolfing holt sich jungen Außenstürmer vom Stadtrivalen Der 20-jährige Nachwuchsmann Maximilian Meindl wechselt vom FC Teisbach zum FCD von PM · Heute, 08:10 Uhr · 0 Leser

FCD-Manager Manuel Wimmer (li.) mit Neuzugang Maximilian Meindl – Foto: Verein

Der FC Dingolfing setzt seine Kaderplanung fort und präsentiert mit Maximilian Meindl den nächsten Neuzugang für die kommende Landesliga‑Saison. Der 20‑jährige Offensivspieler kommt vom FC Teisbach und gilt als ehrgeiziger und pfeilschneller Angreifer. Für Meindl ist es zugleich eine Rückkehr: Bis zur B‑Jugend trug er bereits das FCD‑Trikot, ehe er zu seinem Heimatverein Mengkofen wechselte.

In Mengkofen entwickelte sich der großgewachsene und sehr flinke Rechtsfuß kontinuierlich weiter, bevor er im vergangenen Winter den Schritt zum FC Teisbach wagte. Dort spielte er sich mit einer starken Rückrunde im Meisterjahr in den Vordergrund – dynamisch und mit klaren Aktionen auf der Außenbahn. Seine Tempoläufe und sein Drang in die Tiefe machten ihn zu einem wichtigen Faktor im Spiel des letztjährigen Meisters. Sportchef Manuel Wimmer zeigt sich entsprechend erfreut über die Verpflichtung: "Maxi hat in den letzten Jahren sowohl in Mengkofen als auch in Teisbach eine sehr positive Entwicklung genommen. Vor allem seine Rückrunde in der Bezirksliga war sehr positiv.“





Wimmer erklärt auch, warum Meindl perfekt in die aktuelle Kaderstruktur passt: "Durch die langfristigen Ausfälle von Hochstetter und Beck haben wir im Bereich Top‑Speed an Substanz verloren. Maxi bringt unter anderem genau diese Qualität mit. Gleichzeitig ist er ein Spieler, der mit Fleiß und Geduld in anderen Bereichen weiter wachsen wird. Wir haben seine zukünftige Rolle und die Entwicklungsmöglichkeiten mit ihm abgestimmt.“ Besonders beeindruckt hat die Verantwortlichen die Haltung des jungen Offensivspielers: "Es stimmt uns sehr positiv, dass Maxi richtig Lust auf die Herausforderung hat. Er will und wird von unseren erfahrenen Spielern lernen. Zudem kennt er aus seiner Jugendzeit die Gegebenheiten im Verein und braucht daher keine lange Anlaufzeit.“





