Dingolfing holt Mallersdorfs Kapitän und zieht Talente nach oben Der ehemalige Jahn-Nachwuchsspieler Johannes Fischer wechselt zu den BMW-Städtern +++ Matthias Schratzenstaller, Andreas Bauer, Adrian Reif gehören künftig dem Landesligakader an von PM · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

FCD-Sportchef Manuel Wimmer (li.) mit Johannes Fischer – Foto: Verein

Der FC Dingolfing hat die wichtigsten Personalentscheidungen für den Landesliga‑Kader der Saison 2026/2027 getroffen. Mit Johannes Fischer verstärkt ein flexibel einsetzbarer Defensivspieler die Blau-Weißen – zugleich setzt der FCD seinen eingeschlagenen Weg fort, eigene Talente behutsam an die erste Mannschaft heranzuführen. Der Neuzugang wechselt von der SG Mallersdorf / Grafenentraubach in die BMW-Stadt.

Der 21‑Jährige gilt als technisch versierter, groß gewachsener und flexibel einsetzbarer Defensivspieler, der sowohl auf den Außenverteidigerpositionen als auch in der Innenverteidigung und auf der Sechs auflaufen kann. Ausgebildet wurde er unter anderem drei Jahre beim SSV Jahn Regensburg, ehe er nach Mallersdorf zurückkehrte und mit seinem stark besetzten Jahrgang für Furore sorgte. Die SG schaffte den Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga und wurde dort in der Saison 2024/2025 auf Anhieb Vizemeister. Sportchef Manuel Wimmer erklärt die Verpflichtung: "Nach dem kurzfristigen Abgang von Frode Füllner und der Pause von Lukas Berleb war klar, dass wir in der Defensive noch Handlungsbedarf haben. Johannes bringt genau das Profil mit, dass wir gesucht haben. Für beide Seiten war schnell spürbar, dass der Wechsel Sinn macht. Dementsprechend freuen wir uns über seine Zusage.“





Fischer selbst blickt mit Dankbakeit und Vorfreude auf den Wechsel: "Vorneweg möchte ich mich bei der SG und der gesamten Mannschaft für vier tolle Jahre bedanken, in denen wir große Erfolge feiern konnten und unvergessliche Spiele erleben durften. Ein besonderer Dank gilt den Coaches Cone und Ritzi – beide haben großen Anteil an dieser Entwicklung.“ Nun freue er sich auf eine die Herausforderung Landesliga: "Jetzt beginnt für mich ein sportlich neues Kapitel, auf welches ich mit großer Vorfreude blicke. Dingolfing ist in der Umgebung eine Top‑Adresse. Es ehrt mich sehr, die Möglichkeit zu bekommen, hier zu spielen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren durchweg positiv, sodass ich ein gutes Gefühl habe, mich beim FCD bestmöglichst zu integrieren und wohlzufühlen. Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft die angestrebten Ziele für die Saison zu erreichen und mit meinen Stärken einen Teil zum Erfolg beizutragen. Für meine persönliche Entwicklung hoffe ich, den nächsten Schritt gehen zu können und von den erfahrenen Spielern viel mitzunehmen.“















Matthias Schratzenstaller (li.) gehört künftig dem Landesliga-Kader an – Foto: Thomas Martner