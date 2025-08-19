Mit Ben Kouame fällt ein Schlüsselspieler des FC Dingolfing erneut lange aus. – Foto: Paul Hofer

Dingolfing hat die Seuche: »Tut uns mehr weh als die Punkteausbeute« Mittwoch - Nachholspiel: Personalprobleme und Stotterstart: FCD hofft auf Stimmungsaufheller im Heimspiel gegen Kosova Regensburg Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte Dingolfing FC Kosova

Für den FC Dingolfing steht am morgigen Mittwochabend in der Landesliga Mitte das Nachholspiel zuhause gegen den FC Kosova Regensburg auf dem Programm. Die Partie musste am 1. Spieltag verlegt werden, weil die BMW-Städter damals in der ersten Runde des Totopokals gegen die SpVgg Landshut (1:2) im Einsatz waren. Für den FCD geht es nach einem holprigen Saisonstart darum, mit einem Heimsieg gegen die Oberpfälzer den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herzustellen. Allerdings werden die Dingolfinger wie so oft in den vergangenen Jahren mal wieder von heftigen Verletzungssorgen geplagt....

Sechs Punkte aus sechs Partien, Tabellenplatz zwölf - vom Start hatte sich das Dingolfinger Umfeld sicher mehr erhofft. Der FCD wurde im Vorfeld der Saison schließlich als einer der Kandidaten für die Spitzenplätze gehandelt. Aber der Stotterstart hat durchaus Gründe. Zum wiederholten Mal müssen die Dingolfinger auf Schlüsselspieler vor allem im Offensivbereich verzichten. Ben Kouame hat`s wieder heftiger erwischt. Der 31-jährige Angreifer, der 2025 erst rund 450 Liga-Minuten auf dem Platz stehen konnte, hat sich einen Muskelbündelriss zugezogen, auch eine Sehne wurde in Mitleidenschaft gezogen. "Er wird uns sicher zehn bis zwölf Wochen fehlen. Ich gehe davon aus, dass er vor der Winterpause nicht mehr zurückkehren wird", seufzt der Sportliche Leiter Manuel Wimmer . Zu allem Überfluß wird auch Max Wilhelm so schnell nicht mehr auf dem Fußballplatz stehen. "Max leidet am sogenannten Schienbeinkantensyndrom. Vereinfacht gesagt: Bei Belastung stellen sich schnell starke Schmerzen ein. Das wird sich mit Sicherheit länger hinziehen. Er befindet sich in Behandlung. Aber auch mit ihm rechne ich nicht mehr vor der Winterpause", so Wimmer. Auch Coach Thomas Seidl fühlt mit Stürmer Ben Kouame und Mittelfeld-Regisseur Max Wilhelm hörbar mit: "Wenn die beiden fit sind, dann sind sie absolute Unterschiedsspieler. Es tut einfach richtig, richtig weh, dass beide so ein Pech mit Verletzungen haben."

Dingolfings Sportlicher Leiter Manuel Wimmer appelliert ob der erneuten Verletzungsmisere, die Erwartungshaltung ein wenig zurückzuschrauben.







Weil neben Kouame und Wilhelm auch



Und genau an dieser Stelle wollen die Dingolfinger am Mittwochabend gegen die Regensburger ansetzen, wie Wimmer betont: "Der FC Kosova kann an einem guten Tag jeder Mannschaft der Liga Probleme bereiten. Aber unsere Zielsetzung ist klar: Trotz der schwierigen personellen Lage wollen wir einen Heimsieg einfahren."



Weil neben Kouame und Wilhelm auch Marco Beck (Schambeinentzündung) und Dominik Dedaj (erneut Muskelbündelriss im Oberschenkel) langfristig ausfallen, gehen den Dingolfingern langsam die Offensivoptionen aus. "Unser Kader ist zwar groß, gerade im Offensivbereich darf aber nicht mehr viel passieren. Eine schwierige Konstellation vor dem Hintergrund, dass wir bis zur Winterpause noch 16 Partien zu absolvieren haben", gibt Manuel Wimmer zu bedenken. Deshalb versucht der 38-Jährige auch im Kontext der erneuten Langzeitausfälle die Erwartungshaltung an der Isar zu dämpfen: "Unser Start war durchwachsen. Bis auf Seebach waren die Leistungen allerdings über weite Strecken in Ordnung. Wir könnten deshalb den ein oder anderen Zähler mehr haben, klar. Die Verletzungsmisere tut uns aber mehr weh als die Punkteausbeute. Deshalb sollte dem Verein und dem Umfeld bewusst sein, wie sich aktuell die Situation präsentiert. Wir tun gut daran, die Dinge realistisch einzuschätzen und nicht von irgendetwas zu Träumen. Primär geht es aktuell darum, ein gutes Punktepolster anzulegen."





Personalien FC Dingolfing: Neben den Offensivkräften Kouame, Wilhelm, Beck und Dedaj muss auch Andreas Eglseder nach seinem Muskelfaserriss noch etwa zwei bis drei Wochen pausieren. Keeper Luca Müller arbeitet nach seiner Kreuzband-OP an seinem Comeback, das er realistisch betrachtet nach der Winterpause geben könnte. Sein Kollege zwischen den Pfosten, Luis Tournier, wird nach seinem Bänderriss im Sprunggelenk wohl Anfang September wieder einsteigen können. Ob Daniel Hofer gegen Kosova Regensburg dabei sein wird können, steht noch nicht fest. Der Routinier klagt über muskuläre Probleme, sein Einsatz ist fraglich. Zu allem Überfluss muss auch noch Routinier Florian Büchner ersetzt werden. Der im Urlaub weilende Cheftrainer Thomas Seidl wird dieses Mal von Co-Trainer Alexander Hofner an der Seitenlinie vertreten.



