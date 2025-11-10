Dingolfing: Gute Phase - Sorge um Heinz

"Denis wird am heutigen Montag-Vormittag entlassen und hat Einblutungen an den Stimmlippen erlitten. Das Sprechen fällt ihm noch sehr schwer, ansonsten geht es ihm den Umständen entsprechend gut“, informiert Dingolfings Sportlicher Leiter Manuel Wimmer. Für den Defensivmann ist das Fußballjahr 2025 damit gelaufen, da ihm von Arztseite für die kommenden zwei bis drei Wochen ein Sportverbot erteilt wurde. Heinz legte sich kurz vor dem Seitenwechsel bei einem Angriff den Ball etwas zu weit nach vorne, versuchte dann, mit einem langen Schritt noch an die Kugel zu kommen, rutschte dabei weg und traf SpVgg-Akteur Niklas Maimer, mit dem er bei dieser Aktion heftig zusammenprallte. Für das Foulspiel bekam der 23-Jährige eine Zeitstrafe aufgebrummt. "Eine sehr unglückliche Aktion", urteilte Wimmer, der beiden Teams trotz schwieriger Platzverhältnisse ein Lob aussprach: "Es war ein gutes uns vor allem sehr intensives Spiel, in dem es voll zur Sache ging. Am Ende haben wir aufgrund eines deutlichen Chancenplus verdient gewonnen."Mit der grundsätzlichen Entwicklung des Teams um Spielführer Florian Büchner ist der Funktionär vollauf zufrieden: "Die Mannschaft präsentiert sich seit Wochen in einer guten Verfassung, macht es mit und gegen den Ball sehr ordentlich. In der Tabelle konnten wir Boden gutmachen und freuen uns nun auf das Gastspiel beim Rangzweiten TSV Seebach. Bei dieser Top-Truppe werden wir versuchen, es dieses Mal deutlich besser als bei der 1:4-Hinspielniederlage, bei der wir komplett chancenlos waren, zu machen.“