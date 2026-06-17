Dingolfing: Erlbach-Test vorverlegt - Wilhelm fällt erneut lange aus Die BMW-Städter spielen kurzfristig schon am Donnerstagabend in Dornwang gegen den Bayernligisten von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Maximilian Wilhelm bleibt vom Verletzungspech verfolgt – Foto: Paul Hofer

Bereits am Donnerstagabend (Anstoß: 19 Uhr) bestreiten die Landesliga-Fußballer des FC Dingolfing ihren ersten Probelauf. In Dornwang kreuzen Nicklas, Weber & Co. mit dem Bayernligisten SV Erlbach die Klingen. Ursprünglich war die Partie für Samstag-Nachmittag geplant, doch die Oberbayern klopften am Dienstagabend wegen einer Vorverlegung bei ihrem Kontrahenten an.

"Erlbach hat momentan ein paar verletzungsbedingte Ausfälle und zudem wären am Samstag drei Akteure aus privaten Gründen verhindert gewesen. Deshalb haben wir dem Wunsch entsprochen, wenngleich das alles schon sehr kurzfristig war", berichtet Dingolfings Coach Thomas Seidl, dessen Vorfreude auf die Partie gegen den Bayernligisten getrübt ist. Mittelfeld-Regisseur Maximilian Wilhelm, früherer Nachwuchsspieler des FC Bayern München, teilte den Verantwortlichen am Mittwoch-Vormittag mit, dass er seinen Farben für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen wird. Wilhelm leidet seit inzwischen zweieinhalb Jahren am Schienbeinkantensyndrom und verpasste deshalb fast schon das komplette Fußballjahr 2025. Im Frühjahr feierte der schussgewaltige Linksfuß sein Comeback und wusste mit ansprechenden Leistungen zu überzeugen.





















Das hoffnungsvolle Talent Lucas Stachowski (li.) ist inzwischen seit 4 Monaten nicht spielfähig – Foto: Paul Hofer