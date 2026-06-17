Dingolfing: Erlbach-Test vorverlegt - Wilhelm fällt erneut lange aus

Bereits am Donnerstagabend (Anstoß: 19 Uhr) bestreiten die Landesliga-Fußballer des FC Dingolfing ihren ersten Probelauf. In Dornwang kreuzen Nicklas, Weber & Co. mit dem Bayernligisten SV Erlbach die Klingen. Ursprünglich war die Partie für Samstag-Nachmittag geplant, doch die Oberbayern klopften am Dienstagabend wegen einer Vorverlegung bei ihrem Kontrahenten an.
"Erlbach hat momentan ein paar verletzungsbedingte Ausfälle und zudem wären am Samstag drei Akteure aus privaten Gründen verhindert gewesen. Deshalb haben wir dem Wunsch entsprochen, wenngleich das alles schon sehr kurzfristig war", berichtet Dingolfings Coach Thomas Seidl, dessen Vorfreude auf die Partie gegen den Bayernligisten getrübt ist. Mittelfeld-Regisseur Maximilian Wilhelm, früherer Nachwuchsspieler des FC Bayern München, teilte den Verantwortlichen am Mittwoch-Vormittag mit, dass er seinen Farben für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen wird. Wilhelm leidet seit inzwischen zweieinhalb Jahren am Schienbeinkantensyndrom und verpasste deshalb fast schon das komplette Fußballjahr 2025. Im Frühjahr feierte der schussgewaltige Linksfuß sein Comeback und wusste mit ansprechenden Leistungen zu überzeugen.
"Nach den ersten Einheiten hatte Max wieder massive Probleme und macht jetzt einen Cut. Mittlerweile ist das schon fast dramatisch, denn er hat wirklich schon so ziemlich alles probiert. Letztes Jahr hat er sogar einen Spezialisten in der Schweiz aufgesucht. Im Frühjahr hat es ganz ordentlich funktioniert. Dass er nun wieder so einen Rückschlag hat, tut mir extrem leid für ihn und ist für uns natürlich ebenfalls sehr bescheiden"
, sagt Seidl, der weitere Sorgenkinder hat. Youngster Lucas Stachowski
der sich im vergangenen Herbst mit starken Vorstellungen in den Fokus spielte, ist seit Februar wegen einer Entzündung im Rücken außer Gefecht. "Wir hatten gehofft, dass er mit Beginn der Sommervorbereitung voll angreifen kann. Allerdings ist er immer noch eingeschränkt und wann er wieder richtig mitmischen kann, steht in den Sternen"
, informiert der FCD-Chefanweiser, bei dem auch die aus der U23 beförderten Kicker Andreas Bauer und Matthias Schratzenstaller krankheitsbedingt noch keine der vier bisher absolvierten Trainingseinheiten mitmachen konnten. Denis Heinz wird erst Anfang Juli wieder ins Teamtraining einsteigen können. Christoph Laimer weilt noch bis nächste Woche im Urlaub.
"Rückschläge sind wir beim FC Dingolfing mittlerweile seit Jahren gewohnt. Damit umzugehen, ist nicht immer leicht. Mit Lukas Hochstetter, Marco Beck und Lukas Berleb sind in der jüngeren Vergangenheit bereits drei Schlüsselspieler unserer Aufstiegsmannschaft aufgrund von Verletzungen weggebrochen. Wir haben dennoch eine qualitativ gute Truppe und einen hervorragenden Unterbau. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir auf der einen oder anderen Position etwas dünn aufgestellt sind", meint Seidl, der grundsätzlich aber nicht negativ gestimmt ist: "Wir haben einen stabilen Kern und Neuzugänge, die es im Kreuz haben, uns weiterzuhelfen."