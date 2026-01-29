Dingolfing: Beste Bedingungen, gute Stimmung

Mit dem Auftakttraining ist der FC Dingolfing am Montag in die Wintervorbereitung gestartet – und das unter Bedingungen, die Lust auf mehr machen. Hohe Trainingsbeteiligung, gute Intensität und ein spürbarer Wille, nach der Pause schnell wieder in den Rhythmus zu finden, prägten die ersten Einheiten der Blau-Weißen. Auf dem Platz standen mit Marco Beck und Maximilian Wilhelm zwei Akteure, die in der laufenden Runde verletzungsbedingt noch gar nicht zum Einsatz kamen. Auch Routinier Ben Kouame, der wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel nur drei Partien absolvieren konnte, hat sich zurückgemeldet.
Cheftrainer Thomas Seidl zeigte sich nach den erste beiden Trainings entsprechend zufrieden: "Wir hatten hervorragende Bedingungen. Die Beteiligung war mit jeweils 24 Spielern sehr gut, das Niveau ordentlich und die Stimmung top. So darf es weitergehen.“ Auch Teammanager Tom Auer zog ein positives erstes Fazit. "Man hat sofort gemerkt, dass wieder Zug drin ist. Die Jungs haben ihren Laufplan sehr diszipliniert absolviert, was sich gleich bezahlt gemacht hat. So konnten wir auf einer guten Basis in die ersten Einheiten starten.“
Ein klares Zeichen setzt der FCD auch personell. Mit Matze Schratzenstaller, Tobias Kurz und Andreas Bauer sind derzeit auch drei Akteure aus der Kreisliga-Mannschaft dabei und können sich für höhere Aufgaben empfehlen. Für Auer ist das ein konsequenter Schritt: "Die Jungs haben sich das durch ihre Leistungen im Herbst absolut verdient. Wir wollen diesen Weg weitergehen und unseren eigenen Talenten aus der Zweiten und der U19 echte Chancen geben. Wir freuen uns, sie jetzt mal dabei zu haben, und sind gespannt, wie sie sich auf diesem Niveau präsentieren.“
Ebenfalls mit von der Partie war Neuzugang Marcel Müller. Dieser hat sich beim FCD bereits bestens eingefügt und wusste auf Anhieb zu überzeugen. Der Stürmer gehörte sowohl beim SAR-Cup als auch beim Hallenturnier in Plattling zum Aufgebot. Beide Turniere konnte der FCD für sich entscheiden. In der ersten Woche der Vorbereitung wartet ein straffes Programm auf die Seidl-Elf. Neben zwei Trainingseinheiten am Montag und Dienstag steht am Donnerstag eine zusätzliche Athletikeinheit in der Halle auf dem Plan, ehe am Samstagvormittag nochmals intensiv gearbeitet wird. Bereits am Sonntag folgt dann der erste Härtetest der Vorbereitung: Um 14 Uhr gastiert der FC Dingolfing bei Fortuna Regensburg. Der Gegner zählt zum oberen Drittel der Bayernliga Nord und bringt reichlich Qualität mit. Routiniers wie Ex-Profi Kevin Hoffmann und Lucas Altenstrasser führen das Team an. Mit Lukas da Silva-Freundorfer steht zudem ein technisch herausragendes Offensivtalent im Kader, das im bisherigen Saisonverlauf auf starke 20 Scorerpunkte kam.
Tom Auer blickt dem frühen Prüfstein mit Respekt, aber auch mit klarer Zielsetzung entgegen: "Wir wollen schnell wieder in unseren Rhythmus kommen. Fortuna ist ein starker Gegner, das wird gleich eine erste Bewährungsprobe.“ Genau darin liegt für den FC Dingolfing der Reiz dieser Partie – als ehrlicher Gradmesser zum Auftakt einer Vorbereitung, die mit Fleiß, Bodenständigkeit und klarer Linie begonnen hat.