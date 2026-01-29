Dingolfing: Beste Bedingungen, gute Stimmung Die BMW-Städter können trotz des strengen Winters auf ihrem Kunstgrün problemlos trainieren und legen mit einem Test bei Fortuna Regensburg los von SeStr · Heute, 09:20 Uhr · 0 Leser

Im Gegensatz zu anderen Kunstrasenplätzen ist das künstliche Grün des FC Dingolfing trotz der winterlichen Verhältnisse einwandfrei bespielbar – Foto: Paul Hofer

Mit dem Auftakttraining ist der FC Dingolfing am Montag in die Wintervorbereitung gestartet – und das unter Bedingungen, die Lust auf mehr machen. Hohe Trainingsbeteiligung, gute Intensität und ein spürbarer Wille, nach der Pause schnell wieder in den Rhythmus zu finden, prägten die ersten Einheiten der Blau-Weißen. Auf dem Platz standen mit Marco Beck und Maximilian Wilhelm zwei Akteure, die in der laufenden Runde verletzungsbedingt noch gar nicht zum Einsatz kamen. Auch Routinier Ben Kouame, der wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel nur drei Partien absolvieren konnte, hat sich zurückgemeldet.

Cheftrainer Thomas Seidl zeigte sich nach den erste beiden Trainings entsprechend zufrieden: "Wir hatten hervorragende Bedingungen. Die Beteiligung war mit jeweils 24 Spielern sehr gut, das Niveau ordentlich und die Stimmung top. So darf es weitergehen.“ Auch Teammanager Tom Auer zog ein positives erstes Fazit. "Man hat sofort gemerkt, dass wieder Zug drin ist. Die Jungs haben ihren Laufplan sehr diszipliniert absolviert, was sich gleich bezahlt gemacht hat. So konnten wir auf einer guten Basis in die ersten Einheiten starten.“





Ein klares Zeichen setzt der FCD auch personell. Mit Matze Schratzenstaller, Tobias Kurz und Andreas Bauer sind derzeit auch drei Akteure aus der Kreisliga-Mannschaft dabei und können sich für höhere Aufgaben empfehlen. Für Auer ist das ein konsequenter Schritt: "Die Jungs haben sich das durch ihre Leistungen im Herbst absolut verdient. Wir wollen diesen Weg weitergehen und unseren eigenen Talenten aus der Zweiten und der U19 echte Chancen geben. Wir freuen uns, sie jetzt mal dabei zu haben, und sind gespannt, wie sie sich auf diesem Niveau präsentieren.“





