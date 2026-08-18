Dingolfing auf Kurs, Vornbach geht gegen Lam unter

In der Landesliga Mitte standen am heutigen Dienstagabend zwei Nachholpartien auf dem Programm. Während die BMW-Städter nach der Niederlage in Straubing wieder zurück in die Erfolgsspur wollten, bekam es Vornbach mit einer stark aufspielenden SpVgg Lam zu tun.
Vor zweieinhalb Wochen war die Begegnung zwischen dem FC Dingolfing und dem TSV Bad Abbach wegen eines Unwetters nach 30 Minuten abgebrochen worden. Die Gastgeber hatten zu diesem Zeitpunkt bereits mit 1:0 geführt. Beim heutigen Nachholtermin wurde die Partie nun erneut ausgetragen – und wieder behielt der FCD die Oberhand.
Für Dingolfing war es inklusive der Pokal-Einsätze bereits das achte Pflichtspiel innerhalb von 27 Tagen – ein unglaubliches Pensum.
Die Partie blieb zunächst umkämpft, ehe kurz vor dem Pausenpfiff die Führung fiel: Jannik Bauer stieg bei einer Hereingabe am höchsten und köpfte in der 45. Minute zum 1:0 ein.
Nach dem Seitenwechsel verteidigten der FCD seine Führung und ließ Bad Abbach nicht entscheidend zurück in die Partie kommen. In der Schlussphase schwächten sich die Gäste zudem selbst: Fabian Rengstl sah in der 88. Minute die Rote Karte.
Und dann schlug der Joker zu: Andreas Eglseder, erst in der 83. Minute eingewechselt, machte in der Schlussphase mit seinem Treffer zum 2:0 alles klar.
Damit fährt Dingolfing einen wichtigen Heimsieg ein und klettert auf Rang vier. Für Bad Abbach geht es dagegen einen Platz nach unten – der TSV steht nun auf Rang elf.
"Wir waren eigentlich die ersten 15 Minuten gut im Spiel, haben dann aber den Faden verloren. Aber dann müssen wir halt mit dem 0:0 in die Halbzeit kommen. Das Standardgegentor in der 45. Minute ist dann sehr ärgerlich. Die zweite Halbzeit war in Ordnung, aber der letzte Ball hat dann zu oft gefehlt. Dass du dann zum Ende hin einen Konter fängst, passiert. Eine bessere Halbzeit reicht in Dingolfing einfach nicht", so Trainer Simon Sigl vom TSV Bad Abbach.
Nun haben die Dingolfinger zumindest ein paar Tage zum Durchschnaufen, ehe die nächsten englischen Wochen warten. Weiter geht es am Dienstag, 25. August, mit dem Heimspiel gegen den TSV Bogen. Bad Abbach ist bereits am Samstag wieder gefordert und empfängt den FC Sturm Hauzenberg.
Um 19 Uhr folgte dann die zweite Nachholpartie des Abends. Die DJK Vornbach bekam es mit der SpVgg Lam zu tun – und die Gäste legten einen Traumstart hin.
Bereits nach sechs Minuten brachte David Iglhaut die Lamer in Führung. Danach ging es Schlag auf Schlag: Tim Welter erhöhte kurz darauf auf 2:0, ehe Christian Mühlbauer in der 19. Minute per Foulelfmeter bereits das 3:0 markierte.
Auch nach der Pause blieb Lam spielbestimmend. Markus Koller erhöhte in der 49. Minute auf 4:0, ehe Simon Meindl das 5:0 erzielte.
Die Vornbacher steckten trotz des klaren Rückstands nicht auf und betrieben in der Schlussphase noch Ergebniskosmetik. Michael Lichtblau verkürzte in der 78. Minute auf 1:5, ehe Philipp Schindl in der Nachspielzeit noch den zweiten Treffer für die Innstädter nachlegte. Mehr war für die Hausherren an diesem Abend allerdings nicht drin – am deutlichen 5:2-Erfolg der Lamer änderte sich nichts mehr.
Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam) nach dem Spiel: "Ich denke, dass wir uns durch eine gute Auswärtsleistung die drei Punkte heute verdient haben. Dass wir dann hinten raus noch zwei Gegentore bekommen, ist zwar ärgerlich, trübt aber trotzdem nicht die Freude über die drei Punkte, die guttun."
Während Lam durch den klaren Auswärtssieg auf Rang sechs klettert, rutscht Vornbach auf den Relegationsplatz 14.
Für die DJK geht es am Dienstag, 25. August, beim SV Türk Gücü Straubing weiter. Lam ist bereits am Sonntag, 23. August, beim FC Tegernheim gefordert.