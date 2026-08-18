Dingolfing auf Kurs, Vornbach geht gegen Lam unter

Jannik Bauer (in Blau) brachte den FCD mit seinem ersten Saisontor in Führung. – Foto: Paul Hofer

In der Landesliga Mitte standen am heutigen Dienstagabend zwei Nachholpartien auf dem Programm. Während die BMW-Städter nach der Niederlage in Straubing wieder zurück in die Erfolgsspur wollten, bekam es Vornbach mit einer stark aufspielenden SpVgg Lam zu tun.

Vor zweieinhalb Wochen war die Begegnung zwischen dem FC Dingolfing und dem TSV Bad Abbach wegen eines Unwetters nach 30 Minuten abgebrochen worden. Die Gastgeber hatten zu diesem Zeitpunkt bereits mit 1:0 geführt. Beim heutigen Nachholtermin wurde die Partie nun erneut ausgetragen – und wieder behielt der FCD die Oberhand.

Für Dingolfing war es inklusive der Pokal-Einsätze bereits das achte Pflichtspiel innerhalb von 27 Tagen – ein unglaubliches Pensum. Die Partie blieb zunächst umkämpft, ehe kurz vor dem Pausenpfiff die Führung fiel: Jannik Bauer stieg bei einer Hereingabe am höchsten und köpfte in der 45. Minute zum 1:0 ein.

Nach dem Seitenwechsel verteidigten der FCD seine Führung und ließ Bad Abbach nicht entscheidend zurück in die Partie kommen. In der Schlussphase schwächten sich die Gäste zudem selbst: Fabian Rengstl sah in der 88. Minute die Rote Karte. Und dann schlug der Joker zu: Andreas Eglseder, erst in der 83. Minute eingewechselt, machte in der Schlussphase mit seinem Treffer zum 2:0 alles klar. Damit fährt Dingolfing einen wichtigen Heimsieg ein und klettert auf Rang vier. Für Bad Abbach geht es dagegen einen Platz nach unten – der TSV steht nun auf Rang elf. "Wir waren eigentlich die ersten 15 Minuten gut im Spiel, haben dann aber den Faden verloren. Aber dann müssen wir halt mit dem 0:0 in die Halbzeit kommen. Das Standardgegentor in der 45. Minute ist dann sehr ärgerlich. Die zweite Halbzeit war in Ordnung, aber der letzte Ball hat dann zu oft gefehlt. Dass du dann zum Ende hin einen Konter fängst, passiert. Eine bessere Halbzeit reicht in Dingolfing einfach nicht", so Trainer Simon Sigl vom TSV Bad Abbach. Nun haben die Dingolfinger zumindest ein paar Tage zum Durchschnaufen, ehe die nächsten englischen Wochen warten. Weiter geht es am Dienstag, 25. August, mit dem Heimspiel gegen den TSV Bogen. Bad Abbach ist bereits am Samstag wieder gefordert und empfängt den FC Sturm Hauzenberg.



