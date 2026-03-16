Dingelstedter Kantersieg gegen Abbenrode von Oliver Pieper · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

Am Wochenende konnte SV Fortuna Dingelstedt vor heimischer Kulisse einen überzeugenden 8:1-Heimsieg gegen den SV Rot-Weiß Abbenrode feiern. Von Beginn an waren sie hellwach und übernahmen direkt die Kontrolle über das Spiel. Bereits in der 6. Minute gingen die Fortuna durch Michael Poppe mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später legten sie nach: Eric Freise erhöhte in der 13. Minute auf 2:0. Auch danach blieb man weiter spielbestimmend und kam über schöne Kombinationen immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. In der 35. Minute belohnte sich Fabian Kühner nach schöner Vorarbeit von Elias Trübe und einem gut herausgespielten Angriff mit dem Treffer zum 3:0-Halbzeitstand.

Auch nach der Pause machte Fortuna dort weiter, wo sie aufgehört hatten. In der 51. Minute schnürte Michael Poppe seinen Doppelpack und stellte auf 4:0. Nur kurze Zeit später erhöhte Andre Eggert in der 58. Minute auf 5:0.