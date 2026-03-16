Dingelstedter Kantersieg gegen Abbenrode

Am Wochenende konnte SV Fortuna Dingelstedt vor heimischer Kulisse einen überzeugenden 8:1-Heimsieg gegen den SV Rot-Weiß Abbenrode feiern. Von Beginn an waren sie hellwach und übernahmen direkt die Kontrolle über das Spiel.
Bereits in der 6. Minute gingen die Fortuna durch Michael Poppe mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später legten sie nach: Eric Freise erhöhte in der 13. Minute auf 2:0. Auch danach blieb man weiter spielbestimmend und kam über schöne Kombinationen immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. In der 35. Minute belohnte sich Fabian Kühner nach schöner Vorarbeit von Elias Trübe und einem gut herausgespielten Angriff mit dem Treffer zum 3:0-Halbzeitstand.
Auch nach der Pause machte Fortuna dort weiter, wo sie aufgehört hatten.
In der 51. Minute schnürte Michael Poppe seinen Doppelpack und stellte auf 4:0. Nur kurze Zeit später erhöhte Andre Eggert in der 58. Minute auf 5:0.
Die Mannschaft spielte weiterhin druckvoll nach vorne, sodass Eric Freise in der 65. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 6:0 stellte.
Der Gegner kam in der 72. Minute durch Marco Wiese per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 6:1. Der Strafstoß war überragend geschossen und für den Dingelstedter Torhüter nicht zu halten.
Davon ließ sich die Mannschaft jedoch nicht aus dem Konzept bringen und spielten weiterhin konzentriert nach vorne. Bereits drei Minuten später traf Andre Eggert in der 75. Minute zum 7:1. Den Schlusspunkt setzte schließlich Jonas Pohl, der in der 88. Minute per Elfmeter zum 8:1-Endstand traf und sich dieses Tor redlich verdient hatte.
Insgesamt war die Fortuna aus Dingelstedt an diesem Tag die klar überlegene Mannschaft. Durch schöne Spielzüge, viel Spielfreude und eine geschlossene Mannschaftsleistung kamen sie immer wieder zu guten Torchancen.