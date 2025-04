Dingden und Frintrop auf Aufstiegskurs, Budberg mit erneutem Patzer

Eine klare Angelegenheit bot das Eröffnungsspiel des 29. Spieltags zwischen Kellerkind DJK Arminia Klosterhardt und Spitzenreiter SV Blau-Weiß Dingden. Der Tabellenführer ließ im Auswärtsduell am Freitagabend keine Zweifel aufkommen und fertigte den Kontrahenten mit 4:0 ab. Für die Treffer waren Mohamed Salman, Matties Volmering und Doppeltorschütze Andre Bugla verantwortlich. Durch den Auswärtsdreier sind die Blau-Weißen nach wie vor auf bestem Wege in die Oberliga, schließlich beträgt der Vorsprung auf den Tabellendritten SV Budberg bereits zwölf Punkte, Rang zwei würde stand jetzt auch zum Aufstieg ausreichen.

Auch der VfB Bottrop wurde seiner Favoritenrolle im Parallelspiel gegen Tabellenschlusslicht SpVgg Steele eindeutig gerecht. Die Gäste, die bereits vor dem Anpfiff als sicherer Absteiger feststanden, gingen in der ersten Halbzeit unter und kassierten schon vor dem Pausentee ein halbes Dutzend Gegentore. Allen voran VfB-Stürmer Rene Biskup drehte auf und verbuchte einen Hattrick. Zwar ließen die Gäste in Halbzeit zwei noch zwei Treffer folgen, dennoch erholte sich die SpVgg von dem Schützenfest aus der ersten Hälfte nicht mehr und verlor schlussendlich mit 2:6. Durch den Heimerfolg verbleibt der Aufsteiger auf dem sechsten Tabellenplatz, Steele hingegen geht im siebten aufeinanderfolgenden Auftritt leer aus.

Im ersten Sonntagsspiel standen sich dann Gastgeber SG Essen-Schönebeck und der direkte Tabellennachbar SV Scherpenberg gegenüber. Die Gäste, die in der Osterwoche das Kreispokal-Finale gegen Ligakonkurrent SV Budberg verloren, gingen auch in Essen leer aus und verloren am Ende mit 2:4. Nachdem Nana Kwame Appiah per Doppelpack und Yasar Cakir bereits in Durchgang eins auf 3:0 stellten und die Hausherren nach 45 Minuten auf die Siegerstraße brachten, gelang den Gästen erst in der zweiten Hälfte der erste Torerfolg: Samet Sadiklar verkürzte auf 1:3. Doch in der Nachspielzeit machte Schönebeck-Joker Jesse Arthur dann endgültig den Deckel drauf und erzielte das 4:1, bevor Gäste-Topstürmer Marcio Jordan Blank mit seinem 25. Saisontreffer den Endstand besorgte. Durch das Resultat verkürzt der Gastgeber den Abstand auf den Konkurrenten auf einen Zähler und steht nach wie vor im Tabellenmittelfeld.

Auch in Rellinghausen erledigte der Favorit seine Hausaufgaben durchaus souverän: Gastgeber ESC Rellinghausen dominierte aus heimischem Terrain Underdog FC Kray und siegte schlussendlich mit 5:1 klar. Nachdem der ESC durch Tore von Mittelfeld-Stratege Luka Bosnjak und Mittefeld-Kollege Tristan Richter mit 2:0 führte, ließ der Gastgeber auch im zweiten Durchgang seinem Kontrahenten keine Chance: Während Bosnjak Tagestreffer Nummer zwei folgen ließ, trugen sich auch Topstürmer Berkan Eken und Joker Aaron Oteng-Appiah in die Torschützenliste ein. Für die Gäste traf einzig Marc Andre Gotzeina zum zwischenzeitlichen 1:4. Somit erobern die Hausherren den vierten Tabellenplatz von DJK Blau-Weiß Mintard zurück, der FC Kray dagegen steht mit 34 Zählern auf Relgationsplatz 14.

Der SV Budberg ging im Heimspiel gegen Kellerkind Sportfreunde 97/30 Lowick als klarer Favorit in die Begegnung. Diese Rolle konnte der Aufstiegsaspirant, der sich in der Vorwoche noch durch einen 4:1-Sieg über Ligarivale SV Scherpenberg den Kreispokal sicherte, am Ende allerdings nicht bestätigen. Gegen die Sportfreunde reichte es nach 90 Minuten lediglich für eine 2:2-Punkteteilung. Dabei sah es sogar lange Zeit so aus, als würden die Schwarz-Weißen gegen den Abstiegskandidat komplett leer ausgehen, nachdem Tim Bröcking per Strafstoß und Leonard Langenbrink den Außenseiter mit 2:0 in Führung schossen.

Doch die Hausherren schlugen durch Stürmer Tim Ulrich und Joker Lenny Romeo Joseph Pawlinski zurück und sicherten sich am Ende einen Zähler. Der Ausgleichstreffer fiel dabei erst in der Nachspielzeit der Begegnung. In dieser wurde es folglich hitzig, sodass sich sowohl Budberg-Sturmkraft Oliver Nowak und Gäste-Akteur David Hulshorst nach einer Auseinandersetzung die gelb-rote Karte abholten. Besonders für Ersteren ist der Platzverweis doppelt bitter, schließlich wird Nowak im Topspiel gegen Frintrop am kommenden Wochenende nicht mitwirken können. Für Budberg ist es bereits die dritte Partie in Serie, in der keine drei Punkte auf der Habenseite stehen, weshalb der Tabellendritte sechs Punkte hinter Konkurrent DJK Adler Union Frintrop zurückfällt. Lowick dagegen rangiert mit 28 Zählern weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz und dürfte sich gehörig über den späten Gegentreffer ärgern.