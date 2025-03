Dingden und Budberg auswärts gefragt, Überruhr daheim im Essener Derby

Auch am 25. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 sind Spitzenreiter SV Blau-Weiß Dingden und Verfolger SV Budberg gewillt, ihre Erfolgsserien in den Auswärtsduellen beim FC Kray bzw. der DJK Blau-Weiß Mintard weiter fortzuführen und drei Punkte einzusacken. Selbiges hat auch der drittplatzierte DJK Adler Union Frintrop vor, der nach dem torlosen Remis in der Vorwoche gegen den ESC Rellinghausen wieder siegen möchte. In Essen steigt derweil das Derby zwischen dem FC Blau-Gelb Überruhr und der SG Essen-Schönebeck.