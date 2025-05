Dingden hat die Oberliga so gut wie sicher, Topspiel in Frintrop

In der vorgezogenen Partie des 30. Spieltags standen sich Abstiegskandidat Sportfreunde 97/30 Lowick und die SG Essen-Schönebeck bereits am Mittwochabend in Lowick gegenüber. In einem einseitigen Duell, welches die Gäste dominierten, wurden die Essener ihrer Favoritenrolle schlussendlich mit einem deutlichen 6:2-Auswärtserfolg gerecht. Nachdem das Mittelfeld-Trio bestehend aus David Lenze, Nana Kwame Appiah und Yassine Bentaleb jeweils mit einem Treffer die 3:0-Pausenführung besorgten, ließen Abwehrchef Ishak Öztürk und Joker Reo Yoda nach dem Wiederanpfiff Treffer Nummer vier und fünf folgen, womit die Begegnung entschieden war.

Meisterschaftsanwärter SV Blau-Weißen Dingden siegte bereits am Samstagnachmittag im Heimspiel gegen den 1. FC Lintfort mit 1:0 und geht somit den nächsten großen Schritt in Richtung Oberliga-Aufstieg und auch in Richtung Meisterschaft. In einer Partie, die bei weitem keine einfache für den Spitzenreiter darstellte, war es schlussendlich Top-Torjäger Mohamed Salman, der den entscheidenden Siegtreffer zugunsten der Blau-Weißen erzielte und diese damit zum zehnten Ligasieg in Serie führte. Der 26-jährige Topscorer traf bereits beim 3:1-Auswärtssieg im Hinspiel und kommt durch den Torerfolg im Rückspiel nun auf 21 Saisontreffer und drei Assists, womit Salman den teaminternen Bestwert stellt.

Durch den Heimdreier legt der Ligaprimus im Titelkampf vor und steht nun neun Zähler vor Verfolger DJK Adler Union Frintrop. Der Konkurrent ist am morgigen Sonntag im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten SV Budberg gefordert. Je nach Ausgang der Begegnung könnte Dingden bereits vier Spieltage vor Schluss Relegationsplatz zwei sicher haben. Für die Gäste aus Lintfort geht hingegen der Negativlauf weiter, schließlich bleibt der Tabellenzwölfte bereits zum dritten Mal in Folge sieglos und steht folglich lediglich zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt.