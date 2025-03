Dingden: Coach-Stratmann prognostiziert Sechskampf um den Aufstieg

Am kommenden Samstag bekommt es der Tabellenführer der Landesliga, Gruppe 2, der SV Blau-Weiß Dingden, mit Abstiegskandidat VfB Speldorf zu tun. Dabei scheint die Ausgangslage vor der Partie zwischen den beiden Kontrahenten eindeutig. Dingden-Coach Jürgen Stratmann blickt im Gespräch mit FuPa auf die kommende Begegnung und äußert sich über die Meisterschaftschancen und die Konkurrenz.

48 Punkte, 60 erzielte Tore, 31 Gegentore und 15 Saisonsiege aus 23 Duellen: Das ist die starke Bilanz des SV Blau-Weiß Dingden, der damit jeweils die Bestmarken der Liga stellt. Allerdings sitzen mit Frintrop und Budberg die beiden Konkurrenten dicht im Nacken. Am Wochenende steht für die Elf von Trainer Stratmann das Aufeinandertreffen mit dem VfB Speldorf an, auf das der Chefcoach, ob der starken Form seiner Mannschaft mit neun Zählern aus den letzten drei Partien, gelassen und vorfreudig blickt.

Stratmann: „Es wird sicherlich bis zum Schluss spannend bleiben“

Für den Spitzenreiter ist der Jahresauftakt durchaus gelungen, schließlich gewann die Stratmann-Elf vier der fünf ersten Duelle. Einzig die Begegnung gegen Verfolger Frintrop ging dabei verloren, zuletzt gab es einen souveränen 3:0-Sieg gegen die SpVgg Steele. Aufgrund der guten Ausgangslage und Form zeigt sich der Übungsleiter einerseits euphorisiert, weiß aber andererseits auch um die Qualitäten des kommenden Gegners: „Der Jahresauftakt ist sehr gut verlaufen, auch die Partie in Steele haben wir verdient gewonnen. Speldorf ist sicherlich eine spielstarke Mannschaft, besonders in den Spielen gegen Teams aus dem oberen Tabellenbereich erzielen sie gute Ergebnisse, deshalb sind wir gewarnt.“ Auch deshalb vermutet Stratmann insbesondere ein „taktisch geprägtes Spiel zwischen zwei guten Mannschaften.“ Die Stimmung innerhalb des Teams sei in jedem Fall gut, die Spieler dabei „fokussiert und bei guter Laune“.