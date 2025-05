Dingden aufgestiegen, Jüchen und Frintrop ebenfalls kurz davor

VfL Jüchen-Garzweiler – SC Kapellen-Erft 3:2

VfL Jüchen-Garzweiler: Felix Gerdts, David Alexandre Alves Oliveira, Tim Heubach, Tim Kosmala, Vincent Zajaczkowski (59. Tim Hintzen), Pascal Moseler (90. Marco Lüttgen), Jannik Schulte (69. Alen Muratovic), Reo Kamiyama (89. Sven Moseler), Sebastian Wilms, Nils Friebe (90. Dragan Kalkan), Glayne Wago - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Torsten Müllers - Trainer: Benjamin Schütz

SC Kapellen-Erft: Newton Osayuwamen Lawrence, Germanos Ioannidis, Yannik Ebert, Thomas Lavia (82. Bilal Ebanhesaten), Taeyun Song, Efe Özen (90. Maik Ferber), Simon Sasse (77. Luca Save Spasovski), Luis Giesen, Luca Tim Jerz (89. Tim Effertz), Kazuki Hayashi, Nils Mäker (28. Jan Lukas Nosel) - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Lennart Ingmann

Schiedsrichter: Simon Breuer - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Nils Mäker (7.), 0:2 Luis Giesen (60.), 1:2 Tim Kosmala (66.), 2:2 Tim Kosmala (74.), 3:2 Sven Moseler (90.+1)

Gelb-Rot: Germanos Ioannidis (64./SC Kapellen-Erft/Foulspiel)

Gelb-Rot: Glayne Wago (90./VfL Jüchen-Garzweiler/Meckern)

Besondere Vorkommnisse: Nils Friebe (VfL Jüchen-Garzweiler) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Newton Osayuwamen Lawrence (20.).



VfB 03 Hilden II – Victoria Mennrath 1:2

VfB 03 Hilden II: Nick Perkuhn, Robin Weyrather (87. Joshua Schneider), Kai Stanzick, Simon Metz, Timo Kunzl (63. Timm Florian Bungert), Till Arne Consilius, Tim Louis Tiefenthal (75. Paul Felix Hoffmeister), Tim Schwarz (68. Ibrahim Jaha), Mattia Toni Klemen Majetic, Jan Niklas Tkacik, Etienne Feese - Trainer: Sven Otto - Trainer: Koray Sakacali - Trainer: Philipp Schütz

Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Konstantin Xenidis, Jacob Küppers, Maurice Passage, Noah Kubawitz, Jonah Tiskens, Vasiko Gogolidze, Alex Alexandrov (66. Sefa Caprak), Paul Szymanski (83. Malte Renner), Paul Trützschler, Johannes Minkiti - Trainer: Simon Netten

Schiedsrichter: Ben Blank - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Mattia Toni Klemen Majetic (59.), 1:1 Paul Trützschler (74.), 1:2 Vasiko Gogolidze (80.)

Besondere Vorkommnisse: Tim Louis Tiefenthal (VfB 03 Hilden II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Olcay Türkoglu (76.).



Cronenberger SC – Holzheimer SG 1:10

Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Dylan Oberlies, Paul Marvin Caspar, Nico Korpilla, Jean Baumgarten (46. Amos Claude Tusevo), Prosper Malua-Kikangila, Sebastian Schmieta, Hakan Türkmen (65. Seungho Noh), Ramzi Ben Hamada (77. Lukas Trier), Davide Leikauf (77. Muhammet-Fathi Ödemis), Daniel Lopez Hakimi (57. Berat Kahraman) - Trainer: Dustin Hähner

Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Tom Meurer, Fawad Mirzada (77. Oguz Ayan), Maurice Pluntke, Abdelkarim Afkir (51. Justin Schiffer), Joel Aschenbroich, Dennis Höfling, Maik Odenthal (77. Sinan Kurt), Aram Abdelkarim (62. Baran Bal), Emre-Ilhan Caraj (62. Paul Wolf) - Trainer: Jesco Neumann

Schiedsrichter: Torben Eickhoff (Solingen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Aram Abdelkarim (4.), 0:2 Aram Abdelkarim (13.), 1:2 Jean Baumgarten (26.), 1:3 Abdelkarim Afkir (35.), 1:4 Aram Abdelkarim (56.), 1:5 Maik Odenthal (57.), 1:6 Baran Bal (72.), 1:7 Justin Schiffer (74.), 1:8 Justin Schiffer (76.), 1:9 Justin Schiffer (82.), 1:10 Oguz Ayan (90.)

Rot: Berat Kahraman (69./Cronenberger SC/)



ASV Einigkeit Süchteln – FC Kosova Düsseldorf 2:1

ASV Einigkeit Süchteln: Jan Pitz, Maurice Bock, Philipp Kremer (79. Johannes Wilms), Toni Weis, Lars Prigge (83. Batuhan Arslanoglu), Lennart Mehler, Kaiya Otsu, Leo Heinrich Rennett (65. Lennard Brüster), Timur Enes, Leon Falter (90. Giuliano Güngör), Melano Thier - Trainer: Volker Hansen

FC Kosova Düsseldorf: Robert Marabian, Enis Vila, Arton Tolaj (90. Besim Fazlija), Taira Tomita, Daniel Pfaffenroth, Astrit Hyseni, Oscar James Callan, Mohamed Karma (90. Sherif Krasniqi), Khalid Al-Bazaz (83. Omar Boudoudou), Maximilian Stellmach (70. Lejs Zenuni), Fatlum Ahmeti - Trainer: Shiqeri Alili

Schiedsrichter: Ramon Leon Falke - Zuschauer: 140

Tore: 0:1 Maximilian Stellmach (32.), 1:1 Lennart Mehler (67.), 2:1 Melano Thier (87.)



VfR Krefeld-Fischeln – FC Remscheid 3:2

VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Hope Noruwa Ogansuyi, Patrick Pasthy, Jasin Saiti, Lars Marcel Werth-Jelitto, Fynn Ziemes, Andoni Sanchez Valverde Erice, Eron Saraci (37. Abdulhadi Alamad), Mats Platen, Niklas Geraets - Trainer: Josef Cherfi

FC Remscheid: Maurice Horn, Siyamend Alo, Niklas Burghard, Nico Postic, Antonio Zupo, Vittorio Di Mari, Dominik Heinen (89. Yannick Raufeiser), Dimitrios Papadopoulos (64. Ahmed Al Khalil), Timo Leber, Phil Knop, Furkan Tasdemir (69. Andrii Pedchenko) - Trainer: Ferdi Gülenc

Schiedsrichter: Florian Behler - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Antonio Zupo (2.), 1:1 Eron Saraci (26.), 1:2 Andrii Pedchenko (74.), 2:2 Patrick Pasthy (87.), 3:2 Abdulhadi Alamad (90.)



DJK Fortuna Dilkrath – SG Unterrath 5:3

DJK Fortuna Dilkrath: Simon Joereßen, Louis Claser, Justus Nauen (80. Niklas Mülders), Mats Zechlin, Philipp Stephan Wiegers, Simon Viethen, Ole Zechlin, Tacettin Muslubas (42. Moritz Andreas Grafen), Fabian Trzensisko, Leon Hammerschmidt (64. Edward Lomotey), Ceyhun Doganer (46. Jannick Gries)

SG Unterrath: Payam Safarpour-Malekabad, Tolga Erginer, Ayoub Ben Haddaj (49. Tijan Saidy Sally), Michael Blum, Oluremi Martins Williams, Jamil Jamal Al Hussein, Derrik Berko (58. Bankole Zerubbabel Jarrett), Alexander Straeten, Oliver Tomasz Dessau, Christian Bus, Bünyamin Dogan (60. Jeffrey Obrien Effa Guarko) - Trainer: Deniz Aktag

Schiedsrichter: Daniel Halupzok (Nettetal) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Ole Zechlin (12.), 1:1 Oliver Tomasz Dessau (22.), 1:2 Jamil Jamal Al Hussein (30.), 2:2 Ceyhun Doganer (35.), 3:2 Mats Zechlin (62.), 4:2 Edward Lomotey (70.), 5:2 Jannick Gries (75.), 5:3 Bankole Zerubbabel Jarrett (81.)



DV Solingen – SC Velbert 3:0

DV Solingen: Rostyslav Dehtiar, Blerton Muharremi, Mohamed Barkammich, Emin Safikhanov, Rafu Numakunai, Ilias El Joudi, Tuncay Muhammet Altuntas, Kosei Fujita (63. Gabriel Binga Pemba), Mehmet Zeki Tunc, Mohamed Aaross (68. Tarkan Türkmen), Bilal El Ouamari (68. Salim El Fahmi) - Trainer: Engin Kizilarslan

SC Velbert: Haakon Johannes Pomorin, Robin Strohmenger (46. Mika Collin Etienne Höhl), Nils Hetkamp (91. Albin Rec), Niklas Strauch, Mateo Sime Pavlinusic, Laurens Bock (91. Hasan Utku), Raul Vazquez Maldonado, Mert Celik, Georgios Baladoukas (75. Engincan Yildiz), Eray Yigiter, Gjilf Shabani - Trainer: Dennis Czayka

Schiedsrichter: Hasan Darici - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Mehmet Zeki Tunc (29.), 2:0 Salim El Fahmi (87.), 3:0 Salim El Fahmi (90.)



SSV Bergisch Born – VSF Amern 2:3

SSV Bergisch Born: Kevin Jason Kilter, Marius Müller (11. Gloire Sunda), Yannik Noah Wylezol, Frederik Streit (46. Alexander Eicker), Leo Wuttke, Ruben Schmitz-Heinen, Anouar Isaoui, Tristan Maresch (88. Jonas Frank Niehues), Furkan Kücüktireli (69. Prince Chijoke Osuoha), Aleksandar Stanojevic, Marvin Pak (85. Jannik Hoffmeister) - Trainer: Tim Janowski

VSF Amern: Christoph Sikowski, Nico Wehner, Frederik Verlinden, Nick-Tijan Kleine, Maik Lambertz (60. Tolga Arslan), Maximilian Gotzen, Yuta Sakamaki, Selman Sevinc, Kouki Ozawa, Lamin Fuchs (80. Dennis Homann) (95. Hajime Yokota), Malte Knop (94. Dominik Kleinen) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann

Schiedsrichter: Fynn Tonscheidt - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Maximilian Gotzen (30.), 1:1 Marvin Pak (54.), 2:1 Alexander Eicker (55.), 2:2 Maximilian Gotzen (87.), 2:3 Maximilian Gotzen (90.+2)

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VfR Krefeld-Fischeln

Sa., 17.05.25 16:15 Uhr Holzheimer SG - FC Kosova Düsseldorf

So., 18.05.25 15:00 Uhr SC Velbert - SSV Bergisch Born

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Remscheid - DJK Fortuna Dilkrath

So., 18.05.25 15:30 Uhr VSF Amern - Cronenberger SC

So., 18.05.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - DV Solingen

So., 18.05.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 18.05.25 15:30 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden II

SG Essen-Schönebeck – DJK Adler Union Frintrop 3:2

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic, Julius Nosal, Ishak Öztürk (46. Dennis Czok), Antony Brai, David Lenze, Yassine Bentaleb, Nana Kwame Appiah (63. Mahde Hadekhalaf Kaeede), Yasar Cakir (78. Niklas Parsch), Soheib Benhamza (70. Erion Abazi) (94. Elvis Fioklou-Toulan), Volodymyr Honcharov - Trainer: Mark Gaede - Trainer: Olaf Rehmann

DJK Adler Union Frintrop: Nils Reiners, Tim Bönisch (46. Jonas Rübertus), Leon Engelberg, Steffen Herzog, Nils van den Woldenberg, Felix Ohters, Timo Dapprich (80. Felix Gatner), Dustin Hoffmann (80. Linus Wissing), Burak Demirdere (58. Dominik Stukator), Elias Brechmann (75. Joel Zwikirsch), Yannick Reiners - Trainer: Marcel Cornelissen

Schiedsrichter: Fasihullah Habibi (Duisburg) - Zuschauer: 600

Tore: 1:0 Yassine Bentaleb (3.), 2:0 David Lenze (21.), 2:1 Elias Brechmann (60.), 3:1 Mahde Hadekhalaf Kaeede (78.), 3:2 Dominik Stukator (84.)



PSV Wesel – Sportfreunde 97/30 Lowick 3:2

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Stephan Sanders, Timo Giese, Lennart Laader, Noah Habig, Nico Giese (35. Orkay Güclü), Lauritz Meis, Necati Güclü, Felix Gehrmann, Berkan Toptas, Max Mahn (77. Oliver Dryka) - Trainer: Björn Assfelder

Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Luca Maximilian Schultze (67. Fabian Gries), Luca Bollmann, Henning Ternes (77. Hussein Merhi), Ben Schücker (57. Jan Weibring), David Hulshorst, Leonard Langenbrink, Marvin Müller, Camiel Klein Langenhorst, Lukas Oostendorp (71. Peter Mayr), Tim Bröcking - Trainer: Guido Wiesmann

Schiedsrichter: Yasin Iletmis - Zuschauer: 72

Tore: 1:0 Nico Giese (3.), 1:1 Tim Bröcking (10.), 2:1 Stephan Sanders (45.), 2:2 David Hulshorst (82.), 3:2 Necati Güclü (90.)



1. FC Lintfort – SpVgg Steele 3:3

1. FC Lintfort: Stefan Hüpen, Rafael Vizuete Mora, Philipp Hasse (64. Gabriel Derikx), Maximilian Sebastian Menne, Matti Völkel (65. Hendrik Schons), Jonas Haub, Marvin Ehis (79. Florian Ortstadt), Mehmet-Ali Cengiz, Furkan Baydar, Boran Sezen, Baha Arslanboga - Trainer: Gökhan Erol - Trainer: Thorsten Schikofsky - Trainer: Marcin Baluch

SpVgg Steele: Max Gerd Nawrath, Marc Geißler, Dominic Hörstgen, Fabian Handke, Maurice Jednicki, Simon Meister (65. Jan-Lukas Lippeck), Deven Liebetrau, Louis Smeilus (81. Lucas Bellingkrodt), Jonas Lippeck, Timo Nickel, Tatsuro Sakamoto - Trainer: Dirk Möllensiep

Schiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 87

Tore: 0:1 Jonas Lippeck (6.), 1:1 Boran Sezen (13.), 2:1 Baha Arslanboga (37.), 2:2 Tatsuro Sakamoto (66.), 2:3 Timo Nickel (74.), 3:3 Boran Sezen (90.+2)



SV Budberg – Sportfreunde Hamborn 07 1:3

SV Budberg: Lorenz Delgado, Simon Kömpel (80. Lennart Severith), Jeremy Umberg, Tim Beerenberg (70. Devin Warnke), Felix Weyhofen (53. Niklas Ueberfeld), Lennart Hahn, Benedict Vana (70. Moritz Janßen), Ole Egging, Malte Cedric Kluge, Moritz Paul, Oliver Nowak - Trainer: Tim Wilke

Sportfreunde Hamborn 07: Marian Ograjensek, Noah Gabriel Herrmann (52. Nico Kuipers), Michel Roth, Joel Bayram, Nick Bennmann, Kenson Götze (59. Danilo Settimio Curaba), Lennard Kaiser, Max Werner (67. Karim El Moumen), Pascal Spors (87. Luka Blazevic), Julian Keibel (46. Rashad Ouro-Akpo), Niklas Daunheimer - Trainer: Marcel Stenzel

Schiedsrichter: Kevin Kassel (Düsseldorf) - Zuschauer: 280

Tore: 0:1 Rashad Ouro-Akpo (74.), 1:1 Oliver Nowak (80.), 1:2 Rashad Ouro-Akpo (85.), 1:3 Danilo Settimio Curaba (89.)



VfB Bottrop – FC Kray 0:0

VfB Bottrop: Joel Frenzel, Frederick Owusu Ansah, Emre Köksal, Anil Özgen (80. Hüssein El-Moussa), Danny Steinmetz, Ahmed Jemaiel (80. Alessandro Falcone), Emin Aksu, Mick Matthes (69. Aldin Kljajic), Enes Bilgin (56. Nusret Miyanyedi), Raphael Steinmetz, Rene Biskup - Trainer: Dusan Trebaljevac

FC Kray: Raphael Koczor, Semih Köse, Koffi Jason Togbedji, David Leinweber, Obiora Uzukwu, Noah Schulz, Marc Andre Gotzeina, Juri Korte, Dlovan Ibrahim, Edmond Kadrijaj (60. Djibril Tamsir Camara), Estevan Rascho (60. Emmanuel Yeboah) - Trainer: Marcel Poelman

Schiedsrichter: Kilian Baumhögger - Zuschauer: 75

Tore: keine Tore



DJK Blau-Weiß Mintard – SV Scherpenberg 2:2

DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller, Max Haubus, Henry Schäumer, Leon Eschen (46. Linus Ansumana), Noah Stemmer (81. Ben Kastor), Nick Heppner (74. Ouassim El Abdouni), Niklas Nett, Princely Ngangjoh, Lukas Mühlenfeld (90. Nils Slawinski), Yassin Andich - Trainer: Marco Guglielmi

SV Scherpenberg: Julian Geitz, Stefan Kapuscinski, Joel Schoof, Folarin Ibigoni Williams, Marcel Kretschmer, Nick Noah Redam, Matthias Tietz, Thomas Kellogg Case, Marcio Jordan Blank (92. Valdet Totaj), Samet Sadiklar (59. Etinosa Igbionawmhia), Darius Elliot Jones (85. El Houcine Bougjdi) - Trainer: Christian Mikolajczak

Schiedsrichter: Rolf Kramer - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Marcio Jordan Blank (40.), 0:2 Marcel Kretschmer (45.+3 Foulelfmeter), 1:2 Lukas Mühlenfeld (47.), 2:2 Yassin Andich (55.)



GSV Moers – ESC Rellinghausen 2:0

GSV Moers: Deniz Aktas, Shadi Ghrayeb, Anton Riegert, Julian Lösbrock, Thorsten Kogel, Ilias El Moumen, Luis Gizinski, Pierre Nowitzki, Burak Bayram (85. Robin Rasche), Joel Preuß, Danny Rankl - Trainer: Dirk Warmann

ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic, Leon Lieske, Tobias Doil (65. Bünyamin Sahin), Malick-Montell Mourtala, Simon Neuse, Yaw Osei Awuah, Malik Tchalawou (46. Edisher Ugrekhelidze), Luka Bosnjak, Tristan Richter (82. Julian Haase), Aaron Oteng-Appiah (76. Bradley Asoh) - Trainer: Sascha Behnke

Schiedsrichter: Sebastian Jan Guretzki (Solingen) - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Joel Preuß (12.), 2:0 Joel Preuß (80.)



DJK Arminia Klosterhardt – VfB Speldorf 0:4

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Vladyslav Azaronok, Johann Müller, Samuel Zegadlo (72. Oguzhan Mirac Cengiz), Fabian Abel, Emre Onur (46. Samet Kanoglu), Niklas Gehrmann, Moritz Osthoff (72. Ben Louis Riebling), Emre Yalcin (62. Artur Veselov), Olcay Yilmaz (58. Lennart Elias Rühl) - Trainer: Marcel Landers

VfB Speldorf: Kai Gröger, Mika Pollmann, Johannes Büchner, Noah Jecksties, Toshiaki Sato, Philipp Bartmann (66. Carl Paul), Maximilian Fritzsche, Hendrik Hammacher (46. Janis Timm), Yassin Merzagua (66. Alexandros Chassanidis), Alfred Appiah (66. Abdoulaye Sall), Calvin Küper (83. Kevin Mouhamed) - Trainer: Dimitri Steininger

Schiedsrichter: Yassin El Hatri - Zuschauer: 98

Tore: 0:1 Calvin Küper (35.), 0:2 Yassin Merzagua (42.), 0:3 Maximilian Fritzsche (56.), 0:4 Alfred Appiah (63.)



FC Blau-Gelb Überruhr – SV Blau-Weiß Dingden 0:7

FC Blau-Gelb Überruhr: Mika Mrstik, Rene Burczyk, Bright John Essien (85. Joab Jeshir Jambooz Lancheros), Takamasa Kaneko, Enes Cakir, Talha Evler (79. Alexandru-Gabi Gheorghe), Leon Fritsch, Afinto Herve Luniama-Mukulayenge, Enes Isiktas (60. Alper Islam), Sohail Nadi, Jan Gerrit Olmes - Trainer: Muhammet Isiktas

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Jonas Beckmann, Lukas Maximilian Valler, Hannes Göring, Kevin Juch, Robin Volmering, Christian Görkes, Jan-Niklas Haffke, Matties Volmering, Mohamed Salman (57. Kemoh Sacko), André Bugla - Trainer: Jürgen Stratmann

Schiedsrichter: Matti Lambertz - Zuschauer: 111

Tore: 0:1 André Bugla (29.), 0:2 Matties Volmering (33.), 0:3 Hannes Göring (38.), 0:4 Mohamed Salman (52.), 0:5 André Bugla (59.), 0:6 Jonas Schneiders (69.), 0:7 Kemoh Sacko (82.)

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Scherpenberg

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Budberg

So., 18.05.25 13:15 Uhr SpVgg Steele - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 18.05.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - PSV Wesel

So., 18.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SG Essen-Schönebeck

So., 18.05.25 15:00 Uhr VfB Speldorf - 1. FC Lintfort

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Kray - DJK Arminia Klosterhardt

So., 18.05.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - VfB Bottrop

So., 18.05.25 15:30 Uhr GSV Moers - DJK Blau-Weiß Mintard

