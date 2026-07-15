Dinauer: »An einem guten Tag können wir jeden schlagen«

Am kommenden Freitag eröffnet die SG Hohenschambach ihre zweite Kreisliga-Saison nach jahrelanger Abstinenz mit dem Derby bei der SG Painten. Die Partie ist für beide Mannschaften gleich ein erster Gradmesser – trifft doch die SGH als Vorjahresfünfter auf den Sechsten der letzten Saison. Rückblickend war man im Lager der „Schamarer“ mit dem fünften Platz als Aufsteiger zufrieden. „Wir waren schon so selbstbewusst zu sagen, dass wir keine Angst vor der Kreisliga haben müssen. Dennoch geht es für eine Mannschaft, die von unten raufkommt, immer zuerst einmal um den Klassenerhalt. Den hatten wir schon relativ bald abgehakt“, resümiert Trainer Lucas Dinauer, der am Freitag in seine fünfte Saison an der Seitenlinie der SGH geht.
Im Hohenschambacher Kader hat sich nicht viel getan. Die junge Mannschaft blieb nahezu komplett zusammen. Lediglich Routinier Michael „Joey“ Heß (33) tritt zukünftig etwas kürzer und rückt in die Zweite Mannschaft, die nach dem Klassenerhalt in der A-Klasse weiterhin von Urgestein Dominik Kirsch betreut wird. „Mit Joey geht uns einiges an Erfahrung und vor allem ein gefürchteter linker Fuß verloren“, bedauert Dinauer. Heß bleibt jedoch der einzige Abgang in einer Mannschaft, die mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren ihren Zenit noch lange nicht erreicht haben dürfte. Neu zum Team stieß bereits im Frühjahr Rückkehrer Max Schaller (32) nach einem kurzen Intermezzo beim FSV Prüfening. Zudem sollen Philipp und Jonas Meyer aus der U19 über die Zweite Mannschaft an den Herrenfußball herangeführt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Michael Dinauer (37) einzubinden. Der Ex-Spieler von Kareth, Regenstauf und des Freien TuS wohnt zwar mittlerweile in Oberbayern, möchte seine Zeit als aktiver Fußballer aber gerne bei seinem Heimatverein unter der „Fuchtel“ seines Bruders beenden.
Die wichtigste personelle Veränderung ergab sich jedoch auf der Kommandobrücke. Der bisherige Co-Trainer Johannes Gabler schied auf eigenen Wunsch aus dem Trainerteam aus und wird nun durch Gerald Gaßner ersetzt. Gaßner führte die U19 der JFG Tangrintel in der letzten Saison zum Meistertitel und zeigte dort, welch guten Draht er speziell auch zu jungen Spielern entwickeln kann. Über seine Zusage freut sich Dinauer besonders: „Gerald hat sich super eingefügt und strahlt eine gewisse Ruhe aus, die sowohl den Spielern als auch mir in vielen Phasen guttut“, bemerkt der Chefcoach mit einem Schmunzeln. Zudem sei das Training bei einer durchschnittlichen Trainingsbeteiligung von knapp 20 Spielern alleine nicht zu bewerkstelligen.