Din Mehanovic trifft dreifach – Probstei feiert souveränen 4:0-Erfolg

Die Probsteier SG 2012 feierte beim TSV Gremersdorf einen souveränen 4:0-Auswärtssieg und bestätigte damit ihre Favoritenrolle. Schon das Hinspiel hatten die Gäste klar gewonnen – auch diesmal ließ die Mannschaft von Trainer Thomas Bohrmann wenig anbrennen.
Der TSV Gremersdorf musste früh einen Rückschlag verkraften: Luka Zielinski, nach längerer Pause erstmals wieder in der Startelf, musste nach zwölf Minuten verletzt vom Platz. „Die erste Halbzeit haben wir eigentlich ganz gut verteidigt“, erklärte Gremersdorfs Trainer Christian Ippig. „Wir haben einen Pfostenschuss zugelassen, ansonsten standen wir defensiv stabil. Dann kassieren wir aber ein vermeidbares Gegentor, obwohl die Situation vorher schon geklärt war.“
Kurz vor der Halbzeit hatten die Hausherren die Chance zum Ausgleich, doch Torwart Lucas Timm verhinderte mit einer starken Parade den Treffer. So blieb es beim 0:1 zur Pause.
Nach der Halbzeit übernahmen die Gäste zunehmend das Kommando. „Wir mussten uns strecken und haben zunächst ein bisschen gelitten“, sagte Bohrmann, „nach und nach konnten wir das Ergebnis dann in die Höhe schrauben.“
Din Mehanovic traf in der 63. Minute zum 2:0 und stellte mit einem weiteren Treffer in der 86. Minute seinen Doppelpack sicher. Dazwischen erhöhte Justus Schröder auf 3:0 (78.). Gremersdorf hatte zwar noch kurze Druckphasen, die Probsteier SG 2012 verteidigte aber sicher. Besonders die Innenverteidigung um Christoph Will zeigte eine starke Leistung, während die Außenverteidiger ebenfalls stabil blieben. „Wir standen hinten eigentlich sehr ordentlich“, betonte Bohrmann.
Die Verletzung von Zielinski und ein früher Ausfall von Rune Jägel erschwerten die Aufgabe für Gremersdorf zusätzlich. „Bitter, aber nicht zu vermeiden“, so Ippig. „Wir hatten danach keine echten Torschüsse und mussten zwei Konter hinnehmen, die zum 0:4 führten. Gerade hatten wir mal einen großen Kader, und jetzt ist er wieder reduziert – es ist wie verhext.“
Die Probsteier SG 2012 gewann verdient, überzeugte defensiv wie offensiv und baute die Erfolgsserie weiter aus. Torwart Lucas Timm und die Defensive sicherten die knappe Führung in der ersten Halbzeit, während die Offensive die Entscheidung herbeiführte. Gremersdorf zeigte Kampfgeist, wurde aber durch Verletzungen und individuelle Fehler gebremst. Die Trainerstimmen beider Teams spiegeln die unterschiedliche Stimmung wider: Bohrmann lobt die Abwehrleistung und das effiziente Offensivspiel, Ippig zeigt sich trotz der Niederlage realistisch und kämpferisch – mit Blick auf die kommenden Spiele.
TSV Gremersdorf: Mandt – Keibel, Wagner, Bormann, Luca Zielinski (12. Behrendt), Rüddiger – Baaß (78. Harms), Kock (71. Klein), Petersen, Winter – Jaekel (54. Gabbey).
Trainer: Christian Ippig.
Probsteier SG: Timm – Töremen (83. Schümann), Schachmeier (57. Osmanovic), Will, Fimm – Schröder, Hadzimujic (64. Bossen) – Bamm (83. Laß), Azem Mehanovic, Din Mehanovic (87. Müller) – Reinke.
Trainer: Thomas Bohrmann.
SR: Yannik Zimmer (SV Rickling).
Ass.: Patrick Wilke, Pierre Poggenberg.
Z.: 67.
Tore: 0:1 Din Mehanovic (36.), 0:2 Din Mehanovic (63.), 0:3 Justus Schröder (78.), 0:4 Din Mehanovic (86.).