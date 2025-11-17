Din Mehanovic trifft dreifach – Probstei feiert souveränen 4:0-Erfolg

Der TSV Gremersdorf musste früh einen Rückschlag verkraften: Luka Zielinski, nach längerer Pause erstmals wieder in der Startelf, musste nach zwölf Minuten verletzt vom Platz. „Die erste Halbzeit haben wir eigentlich ganz gut verteidigt“, erklärte Gremersdorfs Trainer Christian Ippig. „Wir haben einen Pfostenschuss zugelassen, ansonsten standen wir defensiv stabil. Dann kassieren wir aber ein vermeidbares Gegentor, obwohl die Situation vorher schon geklärt war.“

Kurz vor der Halbzeit hatten die Hausherren die Chance zum Ausgleich, doch Torwart Lucas Timm verhinderte mit einer starken Parade den Treffer. So blieb es beim 0:1 zur Pause.

Probsteier SG 2012 setzt nach der Pause nach

Nach der Halbzeit übernahmen die Gäste zunehmend das Kommando. „Wir mussten uns strecken und haben zunächst ein bisschen gelitten“, sagte Bohrmann, „nach und nach konnten wir das Ergebnis dann in die Höhe schrauben.“

Din Mehanovic traf in der 63. Minute zum 2:0 und stellte mit einem weiteren Treffer in der 86. Minute seinen Doppelpack sicher. Dazwischen erhöhte Justus Schröder auf 3:0 (78.). Gremersdorf hatte zwar noch kurze Druckphasen, die Probsteier SG 2012 verteidigte aber sicher. Besonders die Innenverteidigung um Christoph Will zeigte eine starke Leistung, während die Außenverteidiger ebenfalls stabil blieben. „Wir standen hinten eigentlich sehr ordentlich“, betonte Bohrmann.