Dimmer komplettiert das Torwartteam von Fortuna Düsseldorf II Florian Dimmer wird ab der kommenden Saison das Torwartteam von Fortuna Düsseldorf II vervollständigen. von Tristan Benten · Heute, 23:15 Uhr · 0 Leser

Dimmer wechselt nach Düsseldorf – Foto: Michael Schnieders

Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf sichert sich die Dienste von Florian Dimmer. Der 21-Jährige war zuletzt für Borussia Mönchengladbach II in der Regionalliga aktiv und kam dort in der vergangenen Spielzeit auf zwei Einsätze.

"Junger und entwicklungsfähiger Torwart" Nach seiner Zeit im Jugendbereich vom TSV Kaldenkirchen entschied sich Dimmer für einen Wechsel in die U15 von Borussia Mönchengladbach. In der Spielzeit 2022/23 kam der junge Torwart auf neun Einsätze in der U19-Bundesliga - in vier Partien davon konnte er die Null halten. In der selben Saison kam er zudem noch in einem Spiel in der Regionalliga für die Zweitvertretung des Bundesligisten zum Einsatz. In der vergangenen Spielzeit kam der 21-Jährige in zwei Viertliga-Duellen zum Einsatz. In seinem ersten Spiel konnte er beim 2:0-Erfolg über den 1. FC Bocholt sein Können beweisen. Bei der 0:6-Pleite gegen den SC Rot-Weiß Oberhausen war er größtenteils machtlos.

Am Ende der vergangenen Saison lief sein Vertrag in Mönchengladbach aus. Nun schloss er sich der Fortuna in der Oberliga an. Stefan Vollmerhausen, sportlicher Leiter im Nachwuchsleistungszentrum sagte in einer offiziellen Pressemitteilung folgendes über den Transfer: "Mit der Verpflichtung von Florian konnten wir eine weitere Planstelle im Kader sehr gut besetzen. Er ist ein junger und entwicklungsfähiger Torwart, der unsere Mannschaft mit seinen Qualitäten auf Anhieb verstärken wird. Wir freuen wir uns sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten.“ Spannender Kampf um die Nummer eins In Düsseldorf wird Dimmer mit drei weiteren Torhütern um die Stammplatzposition im Kasten kämpfen. Linus Langenbruch und Milán Czakó gehörten dem Kader der Zweitvertretung bereits in der vergangenen Saison an. Erstgenannter kam allerdings nur auf einen Einsatz in der Regionalliga, während Czakó auf 15 Duelle kam.