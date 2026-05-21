Dimitrios Tsampasis bleibt dem SSV Kästorf treu

– Foto: Tara.duesterhoeft

Der SSV Kästorf kann auch in der kommenden Saison auf Dimitrios Tsampasis bauen. Der Verein gab via Instagram die Verlängerung des langjährigen Spielers bekannt, der damit bereits in seine achte Saison beim SSV geht.

„Mittlerweile gehe ich in meine 8. Saison beim Verein – eine lange und besondere Zeit, auf die ich stolz bin“, erklärte Tsampasis. Zudem bedankte er sich bei „allen Fans, Unterstützern und Menschen rund um den Verein“ für den Support in den vergangenen Jahren. „Ihr steht immer hinter uns und das bedeutet uns Spielern enorm viel“, so der Mittelfeldspieler weiter.

Der Ex-Gifhorner stand in allen seiner 22 Saisoneinsätze in der ersten Elf und steuerte zwei Treffer bei.