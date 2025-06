Dimitrios Pappas wird neuer Trainer des FC Kray

Pappas bringt reichlich Erfahrung aus der Regionalliga und Oberliga mit. Zuletzt stand er bei der Spvgg Erkenschwick an der Seitenlinie. Davor trainierte er beim TVD Velbert und der SSVg Velbert. Die Velberter führte er 2023 zur Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein. Auch bei Rot-Weiß Oberhausen war er zuvor als Trainer aktiv – unter anderem im Nachwuchsbereich und später als Cheftrainer in der Regionalliga.

Als Spieler war Pappas viele Jahre Führungsspieler in der 2. Bundesliga und Regionalliga. Diese Erfahrung bringt er heute als Trainer ein – mit klarem Plan, ruhiger Ansprache und einem genauen Blick für die Entwicklung einer Mannschaft. Als aktiver Spieler lief der A-Lizenz-Inhaber neben Rot-Weiß Oberhausen auch für Rot-Weiss Essen, zudem für den SSV Hagen, die SSVg Velbert und auch seinen letzten Klub als Trainer auf, die SpVgg Erkenschwick. Für die Oberhausener kamen dabei immerhin 88 Zweitligaspiele sowie 33 Einsätze in der 3. Liga zusammen, dazu kommen bei RWE und der SSVg Velbert noch 61 Partien in der Regionalliga West sowie eine ganze Reihe von Oberligaspielen in Erkenschwick, Velbert und Oberhausen.