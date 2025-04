Im achten Landkreisderby der Spielzeit 2024/25 konnte die SSV Dillingen endlich den ersten Sieg verbuchen. Dieser gelang mit einem 2:0-Heimerfolg gegen eine schwache SSV Glött und war hochverdient. – Foto: SSV Dillingen

Dillinger "Turnverein" bezwingt Glötter "Lilien" im Derby

Eine Extraportion Motivation brauchte Gastgeber SSV Dillingen, die in Abwesenheit des frisch am Sprunggelenk operierten Spielertrainers Michael Hildmann von Routinier Dominik Riedinger gecoacht wurde, im Landkreisderby gegen die SSV Glött wahrlich nicht, denn dafür hatte zwei Tage vor dem Spiel bereits die Medienabteilung der "Lilien" gesorgt, als sie auf ihren Social-Media-Kanälen eine Spieltagsgrafik mit dem Wappen des TV Dillingen, der mit Fußball nun `mal so gar nichts zu tun hat, veröffentlichte. Der Fehler wurde zwar rasch beseitigt, doch die "Steilvorlage" hatte nicht nur in der Großen Kreisstadt bereits die Runde gemacht... Apropos "Glötter Medienabteilung": Inwieweit das beinahe schon traditionelle, seit Jahren regelmäßig in der eigenen Berichterstattung, inzwischen auch zum Amusement vieler Landkreis-Sportinteressierter gesungene personelle "Klagelied" den eigenen, dann auf dem Platz stehenden Akteuren ein sportliches Alibi verschafft oder diese gar demotiviert, muss man selbst beurteilen... Beide Teams brachten auf jeden Fall nominell zwei absolut kreisligataugliche Startformationen auf den Platz. Die Kreisstädter hatten ebenso schmerzliche Ausfälle zu verkraften, nahmen aber die Situation eindeutig besser an und siegten am Ende hochverdient mit 2:0, wobei sich das Team vom Aschberg bei seinem starken Keeper Dennis Waidele bedanken konnte, in der zweiten Spielhälfte nicht vollkommen unter die Räder gekommen zu sein.

Der offizielle Spielberichtsbogen wies bei der SSV Glött zwar Fußballchef Thomas Schreitt als Mannschaftsverantwortlichen und Chrisovalantis Chalkidis als Trainer aus, doch von ihnen war im Donaustadion keine Spur zu sehen, denn beide hatten gute Gründe, nicht vor Ort zu sein: Während Schreitt die zeitgleiche 0:4-Heimklatsche seines Arbeitgebers FCH gegen Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München in der Heidenheimer Voith-Arena aus beruflichen Gründen verfolgen musste, konnte dessen erkrankter Coach seinem Team diesmal auch nicht helfen. Chalkidis´ spielender "Co", Marius Brugger, er war neben Schlussmann Waidele der beste Akteur der "Lilien", verließ die Dillinger Spielstätte aufgrund der mauen Leistung seiner Mitstreiter restlos bedient. Der Innenverteidiger sorgte in Durchgang zwei auch für die einzig nennenswerte Glötter Eischussgelgenheit der gesamten Partie. In der ersten Spielhälfte war das sich insgesamt auf überschaubarem Sommerfußball-Niveau bewegende Spiel zwar noch weitestgehend ausgeglichen, doch bereits da hatte Dillingen die besseren Einschussgelegenheiten und legte vor allem die größere Mentalität und Siegeswillen an den Tag. Der Führungstreffer von Jonas Sailer per Kopf, Lars Jaud hatte ihm einen Eckball maßgerecht serviert, zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt unmittelbar vor der Pause war daher verdient (44. Minute).