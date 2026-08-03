Dillinger Traumstart - Titelfavorit Maihingen stolpert im Donaustadion von Christoph Nowak · Heute, 00:32 Uhr · 0 Leser

Dillingens Youngster Nataniel Panitz (links im Bild) freut sich mit seinen Teamkollegen Dominik Riedinger, Ardonit Hoti, Spielertrainer Alexander Kinder und Kapitän Lavdim Isufi (von links) über seinen 1:0-Führungstreffer gegen den Bezirksligaabsteiger FC Maihingen. – Foto: Igor Hoffmann

Die etwa 50 Zuschauer sahen auf dem hervorragend bespielbaren Grün des Dillinger Donaustadions ein kampfbetontes, typisches Kreisliga-Nord-Match mit dem besseren Ende für den gastgebenden Außenseiter. In einer Partie, die auch von einem höchst eigenwilligen Schiedsrichterauftritt, die zahlreichen Fehlentscheidungen hüben wie drüben hielten sich aber insgesamt weitestgehend die Waage, geprägt war, erarbeitete sich die SSV den Heimdreier durch eine leidenschaftliche Mannschaftsleistung redlich, insgesamt schien es so, dass sie den Auftaktsieg auch ein wenig mehr wollte. Maihingen startete zunächst besser, die Kreisstädter legten aber nach gut zehn Minuten den Respekt vor dem Bezirksligaabsteiger ab und kamen immer besser in die Partie. Neuzugang Nataniel Panitz sorgte nach einer Vorlage von Dominik Riedinger und einem Hackentrick von Adonis Isufi für die zu diesem Zeitpunkt dann schon verdiente Führung der Heimelf (27. Spielminute). Dillingen hatte sich auf den neuen Spielertrainer der Nordrieser, den Ex-Reimlinger Torjäger Dominik Kohnle, gut eingestellt und ließ diesen kaum zur Entfaltung kommen, versäumte es aber aufgrund fehlender Präzision im Spiel nach vorne das Ergebnis auszubauen.