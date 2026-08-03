Dillinger Traumstart - Titelfavorit Maihingen stolpert im Donaustadion

Die etwa 50 Zuschauer sahen auf dem hervorragend bespielbaren Grün des Dillinger Donaustadions ein kampfbetontes, typisches Kreisliga-Nord-Match mit dem besseren Ende für den gastgebenden Außenseiter. In einer Partie, die auch von einem höchst eigenwilligen Schiedsrichterauftritt, die zahlreichen Fehlentscheidungen hüben wie drüben hielten sich aber insgesamt weitestgehend die Waage, geprägt war, erarbeitete sich die SSV den Heimdreier durch eine leidenschaftliche Mannschaftsleistung redlich, insgesamt schien es so, dass sie den Auftaktsieg auch ein wenig mehr wollte.
Maihingen startete zunächst besser, die Kreisstädter legten aber nach gut zehn Minuten den Respekt vor dem Bezirksligaabsteiger ab und kamen immer besser in die Partie. Neuzugang Nataniel Panitz sorgte nach einer Vorlage von Dominik Riedinger und einem Hackentrick von Adonis Isufi für die zu diesem Zeitpunkt dann schon verdiente Führung der Heimelf (27. Spielminute). Dillingen hatte sich auf den neuen Spielertrainer der Nordrieser, den Ex-Reimlinger Torjäger Dominik Kohnle, gut eingestellt und ließ diesen kaum zur Entfaltung kommen, versäumte es aber aufgrund fehlender Präzision im Spiel nach vorne das Ergebnis auszubauen.
Die Gäste kamen mit dem festen Willen aus der Halbzeitpause, die Partie noch zu drehen und glichen folgerichtig aus: Nachdem Riedinger aus aussichtsreicher Position den zweiten SSV-Treffer liegen ließ, klingelte es unmittelbar im Anschluss daran auf der Gegenseite. Zunächst konnte Dillingens Keeper Michael Wagner noch glänzend parieren, gegen Dominik Göcks Kopfball nach Flanke von Max Thum war er dann aber machtlos (58.). In der Folgezeit schien es, dass das Pendel jederzeit in beide Richtungen ausschlagen könne, doch zunächst sorgte der genervte Referee, der sich die fortdauernde Kritik beider Teams aber schon auch selbst zuzuschreiben hatte, für ein Highlight zum Schmunzeln, als er seine Gelbe Karte, mit ein paar deftigen Flüchen garniert, zu Boden feuerte und der komplett fairen Partie, natürlich vollkommen regelwidrig, gar mit Abbruch drohte...
Nachdem sich sein Gemüt kurz darauf wieder beruhigt hatte, versetzte der eingewechselte Jasjot Padda Maihingen für diesen Tag den sportlichen Todesstoß: Spielertrainer Alexander Kinder scheiterte zunächst an FCM-Keeper Martin Fischer, setzte aber energisch nach und assistierte spielentscheidend (81.). Die Gäste warfen nochmal alles in die Waagschale, um zumindest noch einen Zähler mit nach Hause nehmen zu können, blieben letztendlich aber ohne weiteren Torerfolg.