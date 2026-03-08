Dillinger Freude über Testspielsieg und Mehmet Uzuns Besuch

Feierte mit seiner zumindest in ergebnistechnischer Hinsicht eine gelungene Generalprobe vor dem Frühjahrsrundenauftakt: Dillingens Mittelfeldroutinier Gazmend Nuraj – Foto: SSV Dillingen

Toll war es nicht anzuschauen und auch das Fehlen der potenziellen Stammkräfte Adonis und Lavdim Isufi darf für den über weite Teile der Partie eher mauen Auftritt des Nord-Kreisligisten SSV Dillingen im letzten Test vor dem Punktspiel-Restart am kommenden Sonntag gegen die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf (15 Uhr) kein Argument sein. Dennoch stand für die Kreisstädter am Ende ein hart erkämpfter 3:2-Heimerfolg gegen den in dieser Spielzeit noch ungeschlagenen Tabellenführer der Kreisklasse Augsburg Süd, Türkspor Augsburg 2, und damit das psychologisch so wichtige Erfolgserlebnis vor dem Frühjahrsrundenstart zu Buche.

Optisch zwar leicht feldüberlegen, aber in Spieleröffnung, Passspiel und Chancenverwertung mit reichlich Sand im Getriebe, geriet die SSV gegen die "Zweite" des Bayernligisten nicht ganz unverdient in Rückstand: Amin Hassan hatte Malik Can in Szene gesetzt - 0:1 (26. Spielminute). Doch die Gastgeber rissen sich am Riemen und drehten das Ergebnis bis zur Pause: Kasem Al Shabani (42.) und Spielertrainer Alexander Kinder (44.) trafen zur 2:1-Führung, beide jeweils vom anderen Dillinger Coach Dominik Riedinger assistiert.