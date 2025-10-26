Dillingens wichtiger Heimdreier im "Sechs-Punkte-Spiel"

Im richtungsweisenden Kellerduell gegen den FC Mertingen zeigte die gastgebende SSV aus der Großen Kreisstadt Dillingen an der Donau ihre beste Saisonleistung und verdiente sich nicht nur den Heimdreier, sondern bereits die 2:0-Pausenführung durch einen couragierten, seriösen Auftritt im Donaustadion redlich.

Der wiedergenesene Lars Jaud mit einem sehenswerten Lob nach zwölf gespielten Minuten und Spielertrainer Alexander Kinder (41.) infolge ganz starker Vorteilsauslegung von Referee Moritz Wachinger(VfL Ecknach/Schiedsrichtergruppe Ostschwaben) trafen jeweils nach Vorarbeit von Adonis Isufi, der bereits nach neun Minuten den Querbalken getroffen hatte und in der Nachspielzeit von Durchgang eins noch mit einer Großchance an FCM-Keeper Sebastian Poppe gescheitert war. Mertingens Offensivbemühungen endeten gegen eine konsequente SSV-Abwehrarbeit zumeist vor dem Strafraum, die eine oder andere Schusschance verfehlte ihr Ziel weit.