Dillingens wichtiger Heimdreier im "Sechs-Punkte-Spiel"

Im richtungsweisenden Kellerduell gegen den FC Mertingen zeigte die gastgebende SSV aus der Großen Kreisstadt Dillingen an der Donau ihre beste Saisonleistung und verdiente sich nicht nur den Heimdreier, sondern bereits die 2:0-Pausenführung durch einen couragierten, seriösen Auftritt im Donaustadion redlich.
Der wiedergenesene Lars Jaud mit einem sehenswerten Lob nach zwölf gespielten Minuten und Spielertrainer Alexander Kinder (41.) infolge ganz starker Vorteilsauslegung von Referee Moritz Wachinger(VfL Ecknach/Schiedsrichtergruppe Ostschwaben) trafen jeweils nach Vorarbeit von Adonis Isufi, der bereits nach neun Minuten den Querbalken getroffen hatte und in der Nachspielzeit von Durchgang eins noch mit einer Großchance an FCM-Keeper Sebastian Poppe gescheitert war. Mertingens Offensivbemühungen endeten gegen eine konsequente SSV-Abwehrarbeit zumeist vor dem Strafraum, die eine oder andere Schusschance verfehlte ihr Ziel weit.
Dillingens Kapitän Lavdim Isufi traf bei unwirtlichen, windigen Witterungsverhältnissen, weshalb nur etwa 30 Zuseher den Weg ins weite Runde des Donaustadion gefunden hatten, nach 62 Minuten zum 3:0 für die nach einer Zeitstrafe für Jasjot Padda (60./Foulspiel) in Unterzahl agierende Heimelf, abermals hatte sein Cousin Adonis assistiert. Mertingen kam durch eine Co-Produktion der Eingewechselten nochmal heran: Simon Waas traf per Kopf nach Flanke von Marco Schmidt (67.). Die Gäste konnten aber im Anschluss keine nennenswerte Durchschlagskraft mehr entwickeln, um den hochverdienten SSV-Sieg noch ansatzweise zu können gefährden, im Gegenteil: Die Kreisstädter waren einem vierten Treffer sogar näher.