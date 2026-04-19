Dillingen verdient sich wichtige drei Heimzähler - Rot für Alban Nuraj

Soforthilfe im Abstiegskampf: Dillingens bayernligaerfahrener Neuzugang Marius Brugger verlieh der SSV sofort die gewünschte defensive Stabilität und steuerte beim 3:1-Heimerfolg gegen den SV Mauren sogar einen Assist bei. – Foto: Igor Hoffmann

Einen ganz wichtigen, aber auch hochverdienten Heimdreier sicherte sich die SSV Dillingen in der Heimpartie gegen den SV Mauren. Nach dem glanzvollen Benefizevent keine 48 Stunden vorher, als die Charity World Squad um Ex-Nationalkeeper Tim Wiese, Aílton, Halil Altintop oder Sascha Mölders die inoffizielle Nationalmannschaft des Vatikan mit 7:1 deklassierte, war am Sonntagnachmittag im Dillinger Donaustadion wieder Normalität und somit harter Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga Nord angesagt.

Die erste halbe Stunde bewegte sich beiderseits irgendwo zwischen Abstiegskrampf und Sommerfußball, neben dem zunächst zerfahrenen Kick vergällte der kühle Wind den wenigen Zuschauer den Sonnenschein. Die Gastgeber hatten spielerisch zwar ein Übergewicht, wirkten aber in ihren Aktionen zu oft unkonzentriert und handelten sich prompt einen "Weckruf" ein: Max Amerdinger schoss die insgesamt offensiv eher zahnlosen Gäste nach Zuspiel von Jonas Löfflad etwas überraschend in Front (30. Spielminute). Doch der Ausgleichstreffer ließ nicht lange auf sich warten: Dillingens Spielertrainer Alexander Kinder jagte einen direkten Freistoß aus rund 20 Metern Entfernung in die Maschen, Kasem Al Shabani war zuvor gelegt worden (34.).