Dillingen verdient sich wichtige drei Heimzähler - Rot für Alban Nuraj

Einen ganz wichtigen, aber auch hochverdienten Heimdreier sicherte sich die SSV Dillingen in der Heimpartie gegen den SV Mauren. Nach dem glanzvollen Benefizevent keine 48 Stunden vorher, als die Charity World Squad um Ex-Nationalkeeper Tim Wiese, Aílton, Halil Altintop oder Sascha Mölders die inoffizielle Nationalmannschaft des Vatikan mit 7:1 deklassierte, war am Sonntagnachmittag im Dillinger Donaustadion wieder Normalität und somit harter Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga Nord angesagt.
Die erste halbe Stunde bewegte sich beiderseits irgendwo zwischen Abstiegskrampf und Sommerfußball, neben dem zunächst zerfahrenen Kick vergällte der kühle Wind den wenigen Zuschauer den Sonnenschein. Die Gastgeber hatten spielerisch zwar ein Übergewicht, wirkten aber in ihren Aktionen zu oft unkonzentriert und handelten sich prompt einen "Weckruf" ein: Max Amerdinger schoss die insgesamt offensiv eher zahnlosen Gäste nach Zuspiel von Jonas Löfflad etwas überraschend in Front (30. Spielminute). Doch der Ausgleichstreffer ließ nicht lange auf sich warten: Dillingens Spielertrainer Alexander Kinder jagte einen direkten Freistoß aus rund 20 Metern Entfernung in die Maschen, Kasem Al Shabani war zuvor gelegt worden (34.).
Ein weiterer Standard von Kinder, diesmal aus größerer Distanz, brachte unmittelbar nach der Pause die Führung für die Kreisstädter: Zunächst scheiterte Neuzugang Marius Brugger bei seinem Debüt im Dillinger Trikot noch an Gästekeeper Björn Strauß, doch Adonis Isufi staubte wuchtig ab - 2:1 (50.)! Der harmlose Aufsteiger brachte eine nun deutlich überlegene SSV kaum mehr in Gefahr, ein langer Ball von Heimkeeper Michael Wagner, den erneut Kinder abschloss, sorgte für den 3:1-Endstand. Ein Wermutstropfen auf Dillinger Seite war die Rote Karte für Alban Nuraj wegen einer Unsportlichkeit in der Nachspielzeit (90, +4), Gästeakteur Amerdinger, der ungeschoren davonkam hatte dem SSV-Innenverteidiger vor einer Freistoßsituation an den Hals gegriffen und dort auch deutlich sichtbare Spuren hinterlassen. Der Schiedsrichterassistent, der diesbezüglich einschritt, hatte dies allerdings nicht wahrgenommen.