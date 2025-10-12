Dillingen unterliegt Holzkirchen und gerät tiefer ins Schlamassel

Mit der 2:4-Heimniederlage gegen den SV Holzkirchen rutscht die SSV Dillingen immer tiefer in den Abstiegsstrudel. "Für mich bislang unser spielstärkster Gegner in dieser Saison,deren Kapitän Armin Rau ist für mich sowieso einer der besten Mittelfeldakteure in ganz Nordschwaben", konstatierte SSV-Chef Christoph Nowak nach der rassigen Partie.

Trotzdem ist der Vorsitzende aufgrund der bisherigen dürftigen Saisonbilanz durchaus ungehalten: "Wir stecken selbst verschuldet erneut mitten im Abstiegskampf, aber das hat auch immer alles seine Gründe: Teilweise mangelnde Fitness aufgrund der unsäglichen Urlaubsplanung, fehlende taktische Cleverness, hanebüchene Eigenfehler, dämlich verursachte Strafstöße, diese Liste ließe sich noch lange fortführen", kündigt er vor den richtungsweisenden Wochen, wenn die Spiele gegen die direkte Konkurrenz beim FC Lauingen, gegen den FC Mertingen und beim SV Ehingen/Ortlfingen anstehen, eine schonungslose interne Aufarbeitung an.