Dillingen unterliegt Holzkirchen und gerät tiefer ins Schlamassel

Mit der 2:4-Heimniederlage gegen den SV Holzkirchen rutscht die SSV Dillingen immer tiefer in den Abstiegsstrudel. "Für mich bislang unser spielstärkster Gegner in dieser Saison,deren Kapitän Armin Rau ist für mich sowieso einer der besten Mittelfeldakteure in ganz Nordschwaben", konstatierte SSV-Chef Christoph Nowak nach der rassigen Partie.
Trotzdem ist der Vorsitzende aufgrund der bisherigen dürftigen Saisonbilanz durchaus ungehalten: "Wir stecken selbst verschuldet erneut mitten im Abstiegskampf, aber das hat auch immer alles seine Gründe: Teilweise mangelnde Fitness aufgrund der unsäglichen Urlaubsplanung, fehlende taktische Cleverness, hanebüchene Eigenfehler, dämlich verursachte Strafstöße, diese Liste ließe sich noch lange fortführen", kündigt er vor den richtungsweisenden Wochen, wenn die Spiele gegen die direkte Konkurrenz beim FC Lauingen, gegen den FC Mertingen und beim SV Ehingen/Ortlfingen anstehen, eine schonungslose interne Aufarbeitung an.
Besagter Rau hatte die furios startenden Gäste bereits nach drei Minuten infolge eines zu kurz abgeblockten Schusses von Patrick Michel in Führung gebracht, die SSV blieb jedoch am Ball und glich alsbald durch Spielertrainer Alexander Kinder nach Vorlage von Adonis Isufi aus (achte Spielminute). So ging es in einer intensiven, kräftezehrenden Partie mit Gleichstand in die Pause.
Bei den Gastgebern, die sichtlich Körner gelassen hatten, kam der eine oder andere Wechsel in Durchgang zwei möglicherweise zu spät oder floppte, nach Foul am kurz zuvor ins Spiel gekommenen Sven Wimmer verwandelte SVH-Spielercoach Philipp Buser, den Torjäger hatte Dillingen ansonsten durchaus ordentlich im Griff, den fälligen Foulelfmeter sicher (64.). Obwohl die Kreisstädter nach der volkommen überzogenen Ampelkarte für Adonis Isufi für sein zweites Foulspiel (80.) in Unterzahl noch einmal durch einen sehenswerten Treffer des anderen Spielertrainers Dominik Riedinger (Assist des eingewechselten Kasem Al Shabani) zurückkamen (82.), standen sie am Ende mit leeren Händen da: Ein "Doppelpack" des ebenso eingewechselten Jonas Dürrwanger, den Wimmer (84.) und Leander Hubel (90.+1) in Szene gesetzt hatten, sorgte in der Schlussphase für den insgesamt nicht unverdienten Auswärtssieg der Rieser.