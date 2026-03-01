Dillingen unterliegt Bubesheim im Test auf Augenhöhe mit 0:2

Ein gutes, intensives Testspiel sahen die rund 40 Zuseher auf dem Nebenplatz des Dillinger Donaustadions zwischen den Kreisligisten aus Nord und West. Im Bild von links: Kreis-Schiedsrichterobmann Tobias Heuberger, Gazmend Nuraj (Dillingen), Spielertrainer Tayfun Yilmaz, Adonis Isufi (SSV), Tibor Petrik (SCB/Nummer 9) und Axel Schnell (Bubesheim) – Foto: SSV Dillingen

Vier unaufmerksame Spielminuten kurz vor der Halbzeitpause und eine in den beiden letzten Vorbereitungswochen vor dem Frühjahrsrundenstart gegen die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf noch verbesserungswürdige Chancenauswertung verhinderten für Nord-Kreisligist SSV Dillingen ein besseres Ergebnis gegen den SC Bubesheim aus der Schwesterliga West.

Die rund 40 Zuseher sahen einen guten, intensiven und insbesondere sehr fairen Test auf Augenhöhe, in dem beide Teams vor allem in spielerischer Hinsicht verdeutlichten, dass sie durchaus optimistisch in die Restsaison blicken dürfen. Zählbares bejubeln durften trotz einiger Dillinger Einschussgelegenheiten aber nur die Gäste: Zunächst hatte Adam Kunz Diego Guerrero auf die Reise geschickt, der vor SSV-Keeper Michael Wagner cool blieb (38. Spielminute), ehe Kunz selbst nach einem Eckball von Cemre Onay zum 0:2-Endstand erhöhte (42.).

Während die Kreisstädter am kommenden Sonntag gegen Kreisklassen-Tabellenführer Türkspor Augsburg 2 (13 Uhr) noch einmal an der Feinjustierung arbeiten dürfen, wird es für den SCB bereits tags zuvor um 15 Uhr ernst, wenn Lokalrivale FC Günzburg zum Derby im Totopokal-Viertelfinale des Fußballkreises Donau anreist.