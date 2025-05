Dillingen unschlüssig: Ein Zähler gewonnen oder zwei verloren?

In einem packenden Derby trennten sich Abstiegskandidat SSV Dillingen und Aufstiegsanwärter Türk Gücü Lauingen am Ende mit einem für die Gäste eher schmeichelhaften 2:2-Remis. Im Vorfeld galten dieses Match sowie das nächste am kommenden Samstag beim Tabellendritten TSG Thannhausen im Lager der Kreisstädter als "Bonusspiele", um die wohl mindestens erforderlichen 34 Zähler für den direkten Klassenerhalt zu erreichen. Nach einer starken Leistung, aber einem späten Gegentreffer herrschte zunächst jedoch Frust in der SSV-Kabine. "Ihr müsst normalerweise 5:2 gewinnen", so TG-Coach Sezgin Er zum Dilliger Vorsitzenden Christoph Nowak nach der Begegnung, beide kennen und schätzen sich seit gemeinsamen aktiven Zeiten in der Spielzeit 1997/98 beim damaligen Süd-Landesligisten FC Gundelfingen.

Wie verrückt die Kreisliga West Schwaben in dieser Frühjahrsrunde spielt, verdeutlicht die Tatsache, dass dem SC Altenmünster in der Vorsaison, auch seinerzeit waren 15 Teams am Start, insgesamt 27 Zähler reichten, um ohne Relegation in der Liga zu verbleiben, Dillingen sich hingegen aktuell mit 26 Punkten bei noch fünf ausstehenden Partien noch immer in schwersten Turbulenzen auf Abstiegsrelegationsrang 13 befindet. Zum Kreis der nicht mehr nur latent Gefährdeten dürften sich am Sonntag auch noch der TSV Balzhausen und der FC Lauingen, die beide mit 33 Zählern und einem Spiel weniger in der Hinterhand jeweils noch ein durchaus kerniges Restprogramm absolvieren müssen, gesellt haben.