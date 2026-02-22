Dillingen startet mit 6:1-Kantersieg in die Testspielphase

Auf dem gut bespielbaren Naturrasen des B-Spielfeldes im heimischen Donaustadion feierte Kreisligist SSV Dillingen einen erfolgreichen, aber auch standesgemäßen Testspielauftakt und ließ den Gästen von der SG Lutzingen/Unterliezheim, die aktuell das Tabellenende der Kreisklasse Nord 2 zieren, keinerlei Chance.
6:1 (3:0) stand es am Ende der von Referee Norbert Süß (TSV Ellgau/Schiedsrichtergruppe Nordschwaben) gewohnt souverän geleiteten Begegnung. Beide Teams hatten einige Ausfälle zu verzeichnen, was die klassenhöhere Mannschaft aber besser zu kompensieren wusste. Algert Hoti mit einem direkten Freistoß aus knapp 20 Metern ins "Torwarteck" (14. Minute), Kasem Al Shabani war zuvor gefoult worden, sowie zweimal Adonis Isufi (26./Assist Spielertrainer Dominik Riedinger und 29./Vorlage Berat Kasumi) sorgten für die deutliche Pausenführung der Gastgeber, die noch deutlich höher hätte ausfallen können, vielleicht sogar müssen.
Drei Spielminuten waren in Durchgang zwei absolviert, als Adonis Isufi nach Pass seines eingewechselten Spielertrainers Alexander Kinder den Triplepack für seine SSV schnürte, Dennis Mantai verkürzte nach Steckpass des neuen SG-Spielertrainers Matthias Schmitz - 4:1 (58.)! Jasjot Padda (Assist Gazmend Nuraj/81.) und Nico Zoch (87./Vorlage Padda) machten das halbe Dutzend für Dillingen am Ende noch voll.
Nächster Vorbereitungsgegner der Kreisstädter ist am kommenden Sonntag, dem 01. März 2026 (14 Uhr), West-Kreisligist SC Bubesheim an gleicher Stelle.