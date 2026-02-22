Dillingen startet mit 6:1-Kantersieg in die Testspielphase

Gleich dreimal traf Dillingens Torjäger Adonis Isufi (links im Bild) im Test gegen die SG Lutzingen/Unterliezheim und lässt auch in dieser Situation Gästekeeper Bastian Burggraf keinerlei Abwehrmöglichkeit. – Foto: Karl Aumiller (Donau Zeitung)

Auf dem gut bespielbaren Naturrasen des B-Spielfeldes im heimischen Donaustadion feierte Kreisligist SSV Dillingen einen erfolgreichen, aber auch standesgemäßen Testspielauftakt und ließ den Gästen von der SG Lutzingen/Unterliezheim, die aktuell das Tabellenende der Kreisklasse Nord 2 zieren, keinerlei Chance.

6:1 (3:0) stand es am Ende der von Referee Norbert Süß (TSV Ellgau/Schiedsrichtergruppe Nordschwaben) gewohnt souverän geleiteten Begegnung. Beide Teams hatten einige Ausfälle zu verzeichnen, was die klassenhöhere Mannschaft aber besser zu kompensieren wusste. Algert Hoti mit einem direkten Freistoß aus knapp 20 Metern ins "Torwarteck" (14. Minute), Kasem Al Shabani war zuvor gefoult worden, sowie zweimal Adonis Isufi (26./Assist Spielertrainer Dominik Riedinger und 29./Vorlage Berat Kasumi) sorgten für die deutliche Pausenführung der Gastgeber, die noch deutlich höher hätte ausfallen können, vielleicht sogar müssen.