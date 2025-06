Dillingen schickt den FC Lauingen in die Abstiegsrelegation

Groß war der Jubel in den Dillinger Reihen nach dem überzeugenden 3:1-Auswärtssieg beim starken Aufsteiger SV Neuburg/Kammel, der die Spielzeit dennoch mit einem hervorragenden vierten Tabellenrang abschloss. Die SSV erreichte im Endklassement noch Platz zehn und überholte zu guter Letzt sogar gleich noch zwei Landkreisrivalen. Während dies der schon seit vergangenen Sonntag geretteten SSV Glött auf Rang elf wohl eher einerlei sein kann, traf es den FC Lauingen, der spielfrei war und dem Überholvorgang aus der "Boxengasse" tatenlos zusehen musste, bis ins Mark. Platz zwölf bedeutet die kaum mehr für möglich gehaltene Abstiegsrelegation für die Mohrenstädter, die nun in einem echten Klassiker gegen die SSV Höchstädt aus der Kreisliga Nord, dort hatte der eigentlich qualifizierte TSV Möttingen am vergangenen Freitag seinen Verzicht erklärt, noch die Ligenzugehörigkeit sichern können.

Diese hatte sich die SSV Dillingen mit einem couragierten Auftritt in Neuburg und einer starken Frühjahrsrunde, in der starke 26 Zähler eingefahren wurden, mehr als redlich erarbeitet. Trotz so mancher Rückschläge hatte man nie aufgegeben und nicht gejammert, sondern die Dinge angenommen, gefightet bis zum Schluss und ist dafür am Ende belohnt worden. Neuburg schenkte den Gästen nichts und wollte sich mit einem Heimsieg von seinem Publikum aus einer respektablen Spielzeit verabschieden. Das Team des Trainergespanns Martin Hörmann/Karl Kalchschmid pflegt einen fußballerischen Ansatz, was der diesbezüglich ebenso versierten SSV offenbar liegt. Schon am Ostermontag hatten die Schützlinge von Spielertrainer Michael Hildmann das Hinspiel im Donaustadion mit 4:0 deutlich für sich entschieden, auch diesmal hieß der Sieger verdientermaßen Dillingen.