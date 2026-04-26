Dillingen punktet in Holzkirchen und macht Alerheim zum Meister

Hatte mit seinem sehenswerten Führungstreffer großen Anteil am wichtigen Punktgewinn seines Teams in Holzkirchen: Dillingens Jasjot Padda (im Vordergrund) – Foto: SSV Dillingen

In einem intensiven Match sicherte sich die SSV Dillingen mit dem 1:1-Remis beim Tabellenzweiten SV Holzkirchen einen wichtigen Auswärtszähler im Abstiegskampf und zerstörte damit die ohnehin nur noch theoretischen Meisterschaftschancen der Gastgeber. Den Titel und damit erstmaligen Bezirksligaaufstieg der Vereinsgeschichte durfte somit bereits fünf Tage vor Ende einer überragend absolvierten Spielzeit die SG Alerheim feiern, die ihrerseits mit dem 2:0-Sieg bei Tabellenschlusslicht FC Mertingen nichts mehr anbrennen ließ.

Die Kreisstädter agierten griffig und waren mit dem heimischen Topteam jederzeit auf Augenhöhe. Jasjot Padda, nach Oberschenkelproblemen zum ersten Mal seit dem 22. März wieder in der Startelf, eroberte nach sechs gespielten Minuten den Ball und schloss aus rund 20 Metern wunderschön in den Winkel ab - 0:1! Holzkirchen tat sich gegen eine anlaufende SSV schwer, doch die grundsätzlich hohe spielerische SVH-Qualität von Spielertrainer Philipp Buser, Kapitän Armin Rau und Co. blitzte dennoch immer wieder auf. Einmal mehr erwies sich Dillingens Keeper Michael Wagner als "Elfmetertöter", als er in der 22. Minute gegen Sandro Morena vom Punkt parierte, Benedikt Huber hatte Buser vorher regelwidrig zu Fall gebracht. Doch der Ausgleich sollte noch vor dem Halbzeitpfiff fallen: Nach einer undurchsichtigen Einwurfsituation vor der Dillinger Bank, die erhebliche Proteste der Gäste hervorrief, setzte Marcel Köhnlein Buser in Szene, der gekonnt abschloss (44.).