Dillingen punktet - Buchdorf lässt zuhause erstmals Federn

Noch keinen Punktverlust hatte der bisherige Tabellenzweite FSV Buchdorf in seinen bisherigen fünf Heimpartien zu verzeichnen, diesmal jedoch hatte sich die SSV Dillingen den Auswärtszähler zum Vorrundenabschluss redlich verdient. Die Gäste von der Donau blieben damit zum fünften Mal in Folge ungeschlagen.

Ohne den etatmäßigen Stammkeeper Michael Wagner (Auslandsreise), sein Vertreter Mehmet Kroschinski machte seine Sache jedoch ausgesprochen gut, und den verletzten Lars Jaud (Muskelfaserriss) boten die Kreisstädter in einer intensiven, kurzweiligen Kreisligapartie auf dem schwierigen, zum Teil seifigen Geläuf in Daiting dem gastgebenden Spitzenteam ordentlich Paroli.