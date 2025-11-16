Dillingen punktet - Buchdorf lässt zuhause erstmals Federn

Noch keinen Punktverlust hatte der bisherige Tabellenzweite FSV Buchdorf in seinen bisherigen fünf Heimpartien zu verzeichnen, diesmal jedoch hatte sich die SSV Dillingen den Auswärtszähler zum Vorrundenabschluss redlich verdient. Die Gäste von der Donau blieben damit zum fünften Mal in Folge ungeschlagen.
Ohne den etatmäßigen Stammkeeper Michael Wagner (Auslandsreise), sein Vertreter Mehmet Kroschinski machte seine Sache jedoch ausgesprochen gut, und den verletzten Lars Jaud (Muskelfaserriss) boten die Kreisstädter in einer intensiven, kurzweiligen Kreisligapartie auf dem schwierigen, zum Teil seifigen Geläuf in Daiting dem gastgebenden Spitzenteam ordentlich Paroli.
Der erste Aufreger war nach 19 Minuten zu verzeichnen: Mindestens diskutabel war die Entscheidung von Referee Hakan Erdogan (FVgg Oberwaldbach/Ried), Buchdorfs Richard Eidner, der nach dem Spiel selbst einräumte, dass durchaus auch "Rot" vertretbar gewesen wäre, für seine Attacke gegen den durchgebrochenen Kasem Al Shabani nur mit der Gelben Karte zu verwarnen. Eine deutlichere Fehlentscheidung war hingegen auch nach Einschätzung der Gastgeber der nicht gegebene Foulelfmeter, verwirkt an SSV-Spielertrainer Alexander Kinder (47.). Zuvor hatte sich Dillingen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Rückstand nach eigenem Eckball eingehandelt, als Simon Lux nach Vorlage von Johannes Roßkopf für den FSV traf (45.+2). Mit einem Treffer Marke "Tor des Monats" aus rund 18 Metern in den Winkel sicherte der erneut starke Gazmend Nuraj in einer hart umkämpften zweiten Halbzeit einen wichtigen, nicht unbedingt eingeplanten Punktgewinn für die SSV Dillingen.